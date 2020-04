Toscana tra le ultime a ripartire e perdiamo un miliardo al mese

Quando sembrerà finita in realtà non lo sarà ancora. Gli esperti ce lo ripetono da settimane. «Potremo riaprire il lavoro e le aziende abituandoci a una nuova normalità - dice Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa - È impensabile tornare a fare ciò che facevamo a gennaio, se lo facessimo avremmo una nuova Lombardia in ogni regione». Il guaio è che, per paradosso, essere stati virtuosi nel contenimento dell’epidemia sta allontanando il momento in cui usciremo dal blocco. La Toscana potrebbe essere una delle ultime regioni a riuscirci. Ci sono almeno due studi recenti a confermare questo scenario, ed entrambi leggono il rovescio della medaglia di un dato che finora, se troppo alto, avrebbe riempito di spettri le nostre giornate: i contagi reali rispetto a quelli censiti.



Invece avere una percentuale alta di contagiati d’ora in poi significherà anche poter contare su un numero più alto di persone che avranno raggiunto l’immunità e dunque potranno tornare al lavoro. Per l’Ispi, un Istituto di studi di politica internazionale composto di modellisti matematici che da settimane tiene un focus quotidiano sull’emergenza Covid-19, la nostra regione è la 12esima per incidenza delle infezioni nella popolazione. Mentre in Lombardia il 7-8% della popolazione è stata contagiata, il 6% in Valle D’Aosta, il 4% in Emilia, fra il 3,5 e il 3% a Trento, nelle Marche, in Liguria, l’Ispi stima che da noi l’infezione abbia in realtà colpito meno dell’1% dei toscani. Più o meno lo stesso dato che emerge da un report appena pubblicato dal Florence center data science, un centro di ricerca del Dipartimento di statistica dell’Università di Firenze guidato dalla professoressa Fabrizia Mealli. «Oltre il picco», si intitola la ricerca firmata da Mealli insieme a Michela Baccini, Giulia Cereda, Anna Gottard e Cecilia Viscardi.

Lo studio simula cosa sarebbe avvenuto in Toscana senza misure di contenimento e uno scenario delle curva a misure in corso. Con un’evoluzione selvaggia dell’epidemia, avremmo avuto 2 milioni di positivi e 36 mila morti. «Ovviamente - spiega Mealli - le misure di contenimento ci sono state. Ma i dati ufficiali sui positivi sono fortemente condizionati dal numero di tamponi eseguiti, e visto che questi ultimi sono aumentati molto negli ultimi giorni, non sono più attendibili. Per questo abbiamo deciso di condurre le simulazioni partendo dai decessii». Per i calcoli delle ricercatrici il picco è stato superato il 28 marzo, e con l’andamento attuale a metà giugno conteremo 700-800 morti. Ma mentre il 28 il bollettino ufficiale registrava 3.817 positivi, in realtà erano 28-30 mila, lo 0,8% della popolazione. «Potremmo arrivare a fine mese non oltre il 2% - spiega Mealli - Significa che il 98% dei toscani potrebbe ancora ammalarsi. Senza una politica massiccia di screening con test sierologici e tamponi, ripartire senza gradualità potrebbe innescare nuovi focolai».





Un bruttissima notizia, perché la cura contro il virus sta uccidendo il cavallo. L’economia - dicono due report appena sfornati dall’Irpet - sta affondando. «Cosa succederebbe se durasse ancora due mesi?», si sono chiesti gli studiosi. Quattro gli scenari, via via più pessimistici. Il blocco produttivo e il calo dei reddito pro-capite hanno eroso il 6% del Pil, aggiungendo la crisi di fiducia e una propensione più bassa ai consumi si arriva a -7,7%, col rallentamento degli investimenti delle aziende al -11%, col blocco fino a maggio ma senza aiuti di Stato si arriverebbe a -12,4%. Ecco, senza virus il Pil sarebbe cresciuto del 0,5% nel 2020. «Solo il 1943 e il 1944 sono stati anni in cui si è registrata una variazione del Pil peggiore di quella descritta», scrivono gli studiosi. «La Toscana sta perdendo 800 milioni/1 miliardo di euro a settimana», dice Enrico Rossi. In realtà, con un Pil da 117 miliardi ne perderemmo circa 12-14 in tutto il 2020. Ma il grosso, almeno 6,4 miliardi, stanno andando in fumo adesso. Per questo Rossi parla di quasi 1 miliardo avaporato a settimana.

Senza contare che ieri l’Irpet ha pubblicato una nuova ricerca sull’impatto che l’epidemia potrebbe avere sul turismo. Due gli scenari, uno ottimistico e uno pessimistico. Finora si sa che a febbraio la Toscana ha perso il 6% delle presenze. A marzo, con l’esplosione del contagio, sono crollate dell’85%. Se a fine maggio ci sarà una ripresa, chiuderemo aprile a - 95%, poi risaliremo arrivando a -33,5% a luglio, agosto a -27,6% e ritorneremo in pari a dicembre avendo perso il 38% in un anno, da 10,2 miliardi di giro d’affari a 6. Se invece l’epidemia si prolunga e iberna il turismo fino a giugno, sarà un crollo mai visto: -95% ad aprile, -90% a maggio, - 85% a giugno, -77% a luglio, -70% a agosto, arrivando a dicembre con -40%. Da 103 milioni di turisti passeremo a 32, perdendo 7 miliardi solo nel settore.