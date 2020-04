Il sindaco di Aulla accusa: «Segnalavo i pericoli, Anas mi liquidava con fastidio»

Se fosse un duello, a colpi di fioretto, quello subito dal primo cittadino di Aulla, il sindaco-avvocato Roberto Valettini, da parte di Anas (la società che gestisce strade e ponti, nella fattispecie il viadotto crollato fra la Val di Magra e la Val di Vara) sarebbe un colpo basso. Di quelli che non decidono una gara, ma che non sono piacevoli da incassare.

Il fioretto oggi è solo una immagine evocativa di una partita che si gioca in due luoghi precisi: nell’ufficio del sindaco, ad Áulla e, qualche chilometro più a valle, sul greto del fiume Magra dove da più di ventiquattro ore si è adagiata la carreggiata di un ponte di 300 metri: il viadotto che collega Albiano a Caprigliola. Massa Carrara a La Spezia. Nel mezzo ci sono un pacco di lettere che ingombrano la scrivania del primo cittadino che ci apre le porte con la mascherina di ordinanza e i pantaloni infilati negli scarponcini pesanti, che già hanno percorso di prima mattina la riva del fiume per monitorare la situazione del ponte. Siamo in un palazzo comunale dove a farla da padrone sono le mascherine pronte per la distribuzione e i buoni pasto: due elementi che non fanno dimenticare neppure per un attimo l’emergenza sanitaria che tutto il paese sta vivendo. Il sindaco dopo la botta di adrenalina di mercoledì che lo ha fatto schizzare come una pallina da ping pong fra Albiano e Aulla, a rassicurare i concittadini da un lato, a parlare con ministri, assessori, colleghi e tecnici dall’altro, oggi è provato. Ha anche meno vis polemica nei confronti di Anas, l’ente a cui ha inviato le missive di richiesta di intervento e verifiche sul ponte che è venuto giù come un castello di carte. Le lettere, la corrispondenza fra Comune e Anas, Valettini le ha davanti in un fascicolo, tutte riunite e evidenziate di giallo. Ci fa vedere quella del 16 agosto del 2018: «Perché dopo la tragedia del Morandi io le verifiche le chiedevo a gran voce. I mie cittadini continuavano a dirmi che il ponte ballava». C’è quella dell’agosto dello scorso anno, in cui chiedeva di nuovo indagini strutturali sul viadotto. E a cui Anas rispose che il ponte era a posto così, che non c’erano situazioni di criticità tali da metterne a rischio la staticità.



E poi c’è il colpo basso. Il sindaco ci fa vedere la lettera del novembre scorso. È quella inviata a Anas dopo le piogge, dopo la fessurazione su una campata del ponte. Valettini scrive: «vi è grossa preoccupazione, sono necessarie verifiche approfondite». La risposta di Anas è di poche righe in cui si parla della ricevuta segnalazione del Comune. Da una parte. Sul retro della stessa pagina è stampata la identica missiva inviata ad agosto. Fronte-retro: Anas non ha sprecato nemmeno un foglio di più per il sindaco di Aulla. «È come se mi avessero detto: Senti bimbo, ti abbiamo già spiegato» fa notare Valettini.

Nel fioretto, come dicevamo all’inizio questo sarebbe un colpo basso. In questa vicenda, con un ponte sdraiato su un fiume e una strage evitata, è un documento importante. Da mettere agli atti.

