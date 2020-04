Il ponte crolla, ma «i vetrini sentinella non si sono spostati di un millimetro»

Un sensore e un piccolo vetro in una fessura. Con un compito: fare da sentinelle. Perché se il vetro si muove, si incrina, si rompe o cade, beh allora significa che la fessura è cambiata. E se la fessura è cambiata, il ponte si è mosso. Sul viadotto che collega Albiano a Caprigliola vetrini e sensori erano al lavoro, dallo scorso novembre. Lo conferma il sindaco Roberto Valettini che i vetri li ha visti con i suoi occhi, ieri pomeriggio. E quando se li è trovati davanti, gli occhi li ha sbarrati ben bene. Sì perché i vetrini ci sono ancora, proprio dove sono stati piazzati. Il ponte invece non c’è più: è disteso, come un gigante stanco, sul letto del fiume Magra: «Quei vetri li ho visti con i miei occhi - assicura il sindaco dalla sponda del Magra dove è in sopralluogo alla ricerca di un possibile guado - Il ponte non c’è più, ma loro sono ancora lì, lato Albiano, proprio dove erano stati collocati. Credo che questo la dica lunga sulla loro inadeguatezza».



Ad accertare il lavoro di sensori e vetri collocati da Anas sarà adesso la procura: quei rilevatori sono la “scatola nera” del ponte. I periti dovranno studiarli, analizzarli, valutare se siano stati correttamente utilizzati e collocati. Come dovranno capire se a determinare il crollo sia stata l’azione - o l’omissione - dell’uomo, con particolare riferimento agli interventi di Anas dal 2018, o se un ruolo fondamentale l’abbiano giocato le cause naturali: la morfologia del terreno o quella paleofrana di cui parlano alcuni residenti della zona. Un “antico” movimento franoso sul versante sovrastante la vecchia stazione di Caprigliola, di cui però il sindaco Valettini non è mai stato messo a conoscenza: «Qualcuno me ne ha parlato dopo il crollo, non sono un tecnico, ma non vedo il rapporto causa effetto con il cedimento. Credo si tratti di una bufala».

Se invece una possibile correlazione possa esserci lo verificherà la procura che disporrà una indagine sulla natura morfologica del terreno, evidenziando anche eventuali modifiche determinate dalle recenti scosse di terremoto, in particolare quella di qualche giorno fa, con epicentro nella zona di Comano. Lo scopo è capire se i movimenti nel sottosuolopossano aver influito sul terreno e conseguentemente sulla tenuta del viadotto. Perizie e accertamenti - sul ponte , sul versante, sulle sponde e sull’area interessata al crollo - avverranno in incidente probatorio. Una sorta di parentesi nell’ambito delle indagini preliminare che permette di acquisire e cristallizzare le prove come in fase dibattimentale. Soluzione che consentirebbe di “fotografare” lo stato dei fatti evitando alterazioni ambientali. Tutta l’area è stata, infatti, sottoposta a sequestro proprio per scongiurare possibili modificazioni. Nè a ieri erano state richieste autorizzazioni per poter accedere a quell’area anche per eventuali opere di messa in sicurezza.Lo studio della geologia e della morfologia, quindi, e quello del ponte, con particolare attenzione alla ricostruzione del 1949, al progetto e ai materiali con cui fu realizzata. Una indagine a 360 gradi, coordinata dalla sostituita procuratriceche ipotizza il reato di disastro colposo ( il legislatore prevede il reato di crollo solo nella fattispecie del dolo). Nonostante due persone siano rimaste ferite nel cedimento – si tratta dei conducenti di due furgoni – l’ipotesi del reato di lesioni colpose non è invece stata formulata perché – come spiega la stessa sostituta - il reato è perseguibile dietro querela ( ancora non è stata presentata dai feriti) e perché, anche se la querela ci fosse, ancora non è quantificabile l’entità delle le lesioni. Ipotesi di reato formulata, ma nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Nè risultata che, fatta eccezione per chi ha assistito al crollo, siano state sentite altre persone informate sui fatti o tecnici e responsabili Anas. Anas a cui la procura ha chiesto comunque una lista con l’indicazione di chi e a che titolo sia sia occupato del ponte. Dai sopralluoghi alle opere di manutenzione. —