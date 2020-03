Edicole: indennità in caso di contagio, paga il distributore dei giornali

LIVORNO. Ci sono anche agevolazioni per le edicole e gli edicolanti che in queste settimane stanno aperti malgrado l’emergenza coronavirus. A sostegno di questi imprenditori - spiega la società di distribuzione Martini Dumas - si possono attivare alcuni sostegni a patto di farne richiesta.



«Vogliamo ringraziarvi - scrive la società - del costante impegno e della determinazione nell’aprire tutti i giorni le vostre edicole per garantire il diritto dei cittadini all’informazione, risorsa ancora più preziosa in relazione alla situazione contingente. Del resto, il ruolo fondamentale della stampa è stato riconosciuto dal Governo sia nella decisione di mantenere l’apertura delle edicole nel decreto dell’11 marzo 2020, in quello del 22 marzo, sia tramite varie forme di incentivazione fiscale contenute nel decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020». Tra le misure adottate con questo decreto - ricorda Martini Dumas spa - c’è il credito d’imposta del 60% «dell’ammontare del canone d’affitto di negozi e botteghe (collocati in locali accatastati come immobili commerciali, ndr) e l’aumento da 2mila a 4 mila euro del credito d’imposta per le edicole (“tax credit edicole”). Vi invitiamo a interpellare i vostri consulenti fiscali per valutare le misure di sostegno cui ciascuna rivendita può accedere».



In più Martini Dumas spa ha attivato, a proprie spese, una polizza assicurativa che prevede a favore di ciascun beneficiario nel caso di contagio da Covid-19: 1) una copertura indennitaria di 30 euro al giorno per massimo 30 giorni nel caso di ricovero in una struttura ospedaliera pubblica per accertamenti o cure in caso di patologie derivanti da sindromi influenzali da Covid-19; 2) una copertura indennitaria da convalescenza post terapia intensiva di 1.500 euro una tantum alle dimissioni; un’indennità forfettaria di 350 euro una tantum nel caso di risultato positivo degli accertamenti relativi alla presenza di sindromi influenzali da Covid-19 che comporti quarantena obbligatoria imposta dall’Asl.Potrà usufruire della copertura assicurativa offerta da Martini Dumass spa 1 solo beneficiano per rivendita. Per accedere ai benefici inviare richiesta via e-mail diffusione@martinidumas.com o via fax 050802567. —