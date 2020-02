Un po’ di banconote per far viaggiare la pratica: a Pisa la mazzetta torna alle origini

Non si percepiscono gli embrioni di una Tangentopoli con i suoi effetti traversali e travolgenti. Mancano le alchimie di quei patti corruttivi che nella Milano da bere della stagione purificatrice di Mani Pulite avevano istituzionalizzato la mazzetta a voce contabile da mettere a bilancio.



Pisa vola più bassa. Quasi rasoterra. Intanto non ci sono politici nell’inchiesta sulla corruzione al Comune di Pisa con nove indagati. E questo toglie un alimento prelibato per gli affamati di populismo che sparano nel mucchio. È stato il sindaco Michele Conti martedì sera a comunicare la misura cautelare che aveva colpito due suoi dipendenti. Una mossa per giocare d’anticipo e mostrare subito l’intransigenza dell’amministrazione leghista che annuncia la rotazione di impiegati negli uffici più vulnerabili e indotti in tentazione. In questa storia non ci sono casacche politiche pronte a rinfacciarsi presunte lacune o atteggiamenti lassisti nel controllo dei dipendenti che deragliano nel codice penale.



L’inchiesta della Procura affidata ai carabinieri ha fatto emergere un sistema in cui la tangente è tornata alle origini. Siamo all’involuzione della specie. Nessuna raffinatezza nel nascondere la transazione illecita.Tutto è basico nei modi, diretto nelle esecuzioni.Quello che raccontano le cinquanta pagine dell’ordinanza che dispone per sette indagati su nove misure cautelari che vanno dalla sospensione dal servizio per i dipendenti pubblici all’interdizione per i professionisti, è una vicenda di mazzette che non si elevano neanche in senso criminale e restano relegate all’economicità degli importi concordati tra corrotto e corruttori.Qualche banconota da 50 euro per la spintarella alla pratica che ha preso troppa polvere sulla scrivania.La promessa di 500 euro per la sistemazione di un abuso edilizio che blocca la vendita di un immobile.Il via libera al cambio di destinazione d’uso di un fabbricato da uffici a residenziale che pure spettava al cliente, ma troppo tempo era passato dalla presentazione della domanda e allora il professionista rassicura il committente: «Ci penso io, conosco un geometra in Comune». È l’ammiccamento tra chi ha il potere di bloccarti una pratica dimenticando di firmarla e chi pensa di sapere stare al mondo allungando fogli da cento. Banconote che un geometra viene ripreso mentre mette nel cassetto della scrivania del funzionario. O lo stesso addetto all’ufficio edilizia privata che in un’occasione prende direttamente dalle mani del corruttore e ripone nella sua agenda.Per gli investigatori scene che inducono pensare a una consuetudine che precede da tempo il periodo in cui le telecamere hanno registrato i passaggi di denaro. Non che quei pochi euro contestati significhino responsabilità minori. Anzi. Quasi è un’aggravante. Una corruzione da pochi spiccioli squalifica anche chi accetta le mancette.Scrive il gip che i dipendenti pubblici «in maniera scandalosamente abituale e senza vergogna hanno svenduto e continuano con elevata probabilità a svendere la funzione pubblica ricoperta».Immagini che rievocano i simboli della tangente vintage. Un amarcord che anche nell’altro filone d’indagine, quello dei controlli anticipati ad alcuni ristoratori in zona Duomo, fa scattare l’istantanea di un eterno vizio italico. L’amico che «domani passo per un controllo», anche se indossa una divisa ed è socio del ristoratore informato in anticipo in un’attività di affittacamere. Tre vigili urbani, tra cui un ispettore, indagati in concorso per rivelazione del segreto d’ufficio.«È arrivato un esposto sui rifiuti fuori dal locale, passiamo a controllare» è l’amichevole telefonata, quasi paternalista, al titolare di un’attività di ristorazione a ridosso di Piazza dei Miracoli. Favori da strapaese in una storia di mazzette primordiali che ancora venivano portate nell’ufficio del funzionario pubblico.