Piccolo è bello, la Toscana si presenta alla Borsa del turismo di Milano

MILANO. Vanessa Held con Michele Berendis è arrivata nello stand della Toscana alla Borsa internazionale del turismo con il mattarello. Nel loro spazio al pubblico danno dimostrazione di come si fa la pasta a mano. Mama Florence del resto è una scuola di cucina per turisti, per chi in particolare arriva a Firenze e dalla nostra regione si vuol far prendere per la gola. Imparando qualcosa di nuovo da portare con sé al ritorno a casa. Gaetano Menta collaboratore di Tuscany Equestrian racconta un resort di lusso nel cuore della Val d’Orcia. Qui la Toscana si visita a cavallo scoprendone i segreti e gli angoli meno conosciuti. Ci sono i rappresentanti di Riva degli Etruschi, il grande villaggio turistico di San Vincenzo che per la stagione 2020 promuove mare in compagnia dei propri animali. Per la prima volta per il villaggio toscano sarà possibile farsi accompagnare dal proprio cane se di taglia media. E non mancano nemmeno i biscotti dell’Istituto professionale alberghiero di Barga che non presenta la propria scuola ma i biscotti. Sì, quegli che gli studenti producono in classe e che vogliono provare a vendere.

E quest’anno c’è anche Il Tirreno perché il turismo non è solo un argomento per addetti ai lavori ma anche uno storytelling della Toscana da sostenere attivamente. Chi deve promuovere il turismo della nostra regione? “Noi del Tirreno – ha spiegato il direttore Fabrizio Brancoli - crediamo che tutti possano occuparsi della promozione del nostro territorio laddove si tratti di raccontare una cultura sostenibile, capillare e rispettosa della storia. Siamo un giornale che ha 143 anni eppure è glocal sin dal primo giorno della sua nascita. Oggi racconta la regione alla Bit e al mondo, glocal appunto. Lo abbiamo fatto con un giornale speciale: il segreto è che la toscana è bella non solo nelle teste di serie ma anche in tanti scorci nascosti, negli angoli meno pensati e pensabili. Lo facciamo anche con il tour nei borghi, Un’altra estate”.

La Toscana ha aperto il suo stand alla Borsa del turismo di Milano senza strafare. Per scelta non ha tirato fuori la “migliore argenteria” con tutte le sue foto da cartolina ma si è raccontata attraverso i suoi segreti. Piccoli progetti, personaggi, borghi, esperienze. Una Toscana che si fa gustare e non si fa solo sognare. Del resto un viaggio da sogno lo è già di per sé senza spingere sull’acceleratore. “In Italia, ma anche tanti altri paesi del mondo, ci sono luoghi bellissimi e tutti gli stand hanno immagini mozzafiato. Siamo circondati dalla bellezza. La Toscana deve fare la differenza non aggiungendo ma diminuendo l’attenzione verso il numero e puntando sulla qualità, anche nel modo di raccontare. Noi adesso parliamo di gentilezza d’animo e di racconto in modo che la passione per questa terra emerga dalle cose più semplici. Proprio come avete fatto voi con Il Tirreno, raccontando una Toscana contemporanea nella forma e profonda nei contenuti”, è così che ha commentato la sua nuova idea di turismo Paolo Chiappini, presidente di Fondazione Sistema Toscana che apre con la sua intervista un tema su cui tutti i rappresentanti delle istituzioni toscane sono allineati.

“Dobbiamo dimenticare - ha detto Stefano Ciuoffo, assessore regionale al turismo - di essere la regione più bella del mondo. Non esistono partite che si vincono perché è scontato che il traguardo sia a portata di mano. La competizione comincia ora: dobbiamo scoprire un po’ di sana cattiveria, con la cura dei dettagli non con un volo dal satellite ma con un volo di drone a pochi metri da terra entrando in quella trama fine ed estremamente variegata come la nostra regione che racconta storie impressionanti e quello sarà il nostro vero vantaggio. E non quella fantastica delle nostre colline e delle nostre coste, dobbiamo dare quel carattere in più”

Uno dei progetti in fase di partenza è legato alla sostenibilità.

Riempiendo la parola, spesso abusata, di contenuti. Come nuovi collegamenti tra Roma e la Maremma per spostarsi senza prendere l’auto. “Potremo partire – ha spiegato Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione – da Roma Termini raggiungere la Maremma in treno e alla stazione prendere bici elettriche o piccole auto per raggiungere il mare o l’entroterra. Un progetto che coinvolge start up ma anche con le Ferrovie,Enel e con Intesa Sanpaolo che darà la possibilità di realizzare gli investimenti”.

Leggi anche Viaggio nei borghi dove la vita è slow. Quando il turismo è incontrarsi

Leggi anche Da Calci a Caprona. Roan Johnson: «La Pisa che amo non è la Torre guardata in fretta»

Leggi anche Giovanni Veronesi: la mia emozione a cavallo sul mare, come un buttero tra sabbia e paludi

Leggi anche Val di Cornia, la Toscana respira: le terrazze sul mare custodiscono il mistero del tramonto

Leggi anche Sulla collina delle case colorate, dove il ’400 e il futuro si incontrano

Leggi anche Lascia quel telefono: sotto la nebbiolina c’è un lago magico

Leggi anche Con i ribelli Macchiaioli nasce il paesaggio toscano