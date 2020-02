Aulla, due ragazzi morti nello schianto: tornavano dalla festa di compleanno

AULLA. Non rintocca l’una ad Aulla. L’urlo delle lamiere inghiottono tutto, i lamenti dei feriti e il silenzio dei morti. Quando pompieri e medici intervengono sul posto per Giorgia Gallo, 19 anni, non c’è più niente da fare. L’impatto dell’Alfa Mito con il muro non l’ha graziata. Caricano sull’ambulanza flebilmente attaccato alla vita Andrea Rapallini, 20 anni. Guidava l’auto, e morirà poco dopo all’ospedale di La Spezia. Nei posti dietro ci sono tre amici: tutti ricoverati in gravissime condizioni. Uno di loro, Leonardo Dascanio, 20 anni, è il fidanzato di Giorgia Gallo. Rapallini è originario di Pontremoli e viveva a Podenzana, in località Montedivalli. La ragazza invece era nata e abitava a La Spezia.

I cinque ragazzi stavano tornando da una festa di compleanno, probabilmente stavano continuando la loro serata. Stavano percorrendo via della Repubblica ad Albiano Magra sulla strada che va verso Ceparana. Si erano allontanati dal gruppo per andare a Sarzana. Ma in città non sono mai arrivati. Sul luogo dell’incidente nessun segno di frenata, niente che faccia pensare a un ostacolo. L’asfalto, dicono i soccorritori, era asciutto. Solo loro saprebbero raccontare cosa è successo quando Rapallini ha perso il controllo ed è finito dritto fuori strada. La macchina s’infrange contro il muro di contenimento in una semi curva. Un botto devastante. Quando li ritrovano sono ancora intrappolati. L’auto ridotta a uno sgorbio di lamiera. Un rottame. Per quelli seduti davanti non ci vuole troppo a capire che c’è poco da fare. Sui sedili posteriori, in un incastro spaventoso, ci sono Dascanio, che una volta estratto è stato ricoverato all'ospedale di La Spezia. Così come Alex Cusimano, 22 anni, anche lui portato all’ospedale ligure.Insieme a loro, portato però a Cisanello c’è Gianmarco Bigliazzi, 19 anni. È stato operato ma ha lesioni molto serie. La prognosi per tutti e tre è riservata. Dascanio vive a Santo Stefano Magra, mentre Cusimano e Bigliazzi a Bolano. Andrea, residente a Montedivalli di Podenzana, aveva coronato il suo sogno di avere un’auto tutta per sé, acquistata con i soldi guadagnati consegnando le pizze a domicilio per la pizzeria Nicodè di Ceparana di Bolano. Accanto a lui, Giorgia, residente a La Spezia dove la famiglia ha un banco del pesce al mercato di piazza Cavour.





Una scia di dolore senza fine, tracciata sull’asfalto fra venerdì e sabato notte. Per pochi metri siamo nel Comune di Aulla ed è in quel punto, in una semicurva dove c’è un terrapieno con pesanti blocchi di cemento, che ha terminato la sua folle corsa l’auto di Andrea.I cinque ragazzi avevano appena lasciato una festa di compleanno di un loro coetaneo al circolo Arci di Bolano, nella vicinissima frazione di Ceparana, e molto probabilmente si stavano dirigendo a Sarzana per continuare la serata in compagnia. Ieri mattina la tragica notizia si è immediatamente diffusa in tutta la bassa Lunigiana e nello spezzino, lasciando attoniti e senza parole gli abitanti della frazione di Montedivalli di Podenzana, di cui era originario Rapallini, ma anche il confinante territorio di Bolano, dove il gruppo di amici era molto conosciuto.Impossibile immaginare la disperazione in cui si trovano i genitori di Andrea: il papà Fabrizio, di professione falegname, e la mamma Angela Scudellari, dipendente della cooperativa Aurora Domus. Li conosceva bene il vice sindaco di Podenzana, Riccardo Varese, originario anch’esso di Montedivalli, il quale spiega, affranto per il dolore, che «il padre, con il quale ci lega un rapporto di amicizia, ha una militanza politica comune nel Psi e il povero Andrea aveva fatto il tirocinio, poco tempo fa, in Comune a Podenzana».Andrea frequentava l’ultimo anno delle scuole professionali a La Spezia e ieri è stata una processione continua di giovani amici all’obitorio dell’ospedale di La Spezia.A rivolgere un pensiero alla famiglia del giovane anche il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli: «L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia Rapallini in un abbraccio nel momento del dolore più atroce, quello per la perdita di un figlio». Così ricorda il 21enne Donatella Rossetti, titolare della pizzeria Nicodè di Ceparana: «Andrea era con noi da un anno, portava le pizze a domicilio dalle 19 alle 22. Era un ragazzo bravissimo, educato e gentilissimo, lavorava al massimo, veniva da una famiglia per bene. Era già uno di famiglia».