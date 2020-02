Pisa, addio turisti cinesi: mille disdette in sette giorni per il coronavirus

FIRENZE. Se Firenze piange per i turisti cinesi scomparsi, Pisa può unirsi alle lacrime. «Solo questa settimana abbiamo avuto mille disdette negli alberghi. E di conseguenza anche i ristoranti legati ai pacchetti turistici lavorano molto di meno». A lanciare l'allarme è il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli. E' il terrore coronavirus che si abbatte sulla città della Torre pendente. Ma l'effetto a catena preoccupa ancora di più. «Sì, perché qua ci vanno di mezzo anche gli incassi del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. Basti pensare che su un giro da tre milioni di passeggeri l'anno, almeno due sono cinesi», dice Pieragnoli.

Ma se la storia del virus dovesse andare per le lunghe, il disastro pare assicurato per buona parte della Toscana. «Il crollo dei visitatori dalla Cina colpisce anche Montecatini, Pistoia, Firenze, Siena e Arezzo», aggiunge il presidente regionale di Federalberghi Daniele Barbetti. Si calcola che solo tra Pisa e Firenze il danno potrebbe salire fino a 70 milioni di euro, di cui 10 per Pisa. Si arriva a questa cifra incrociando le stime di Federalberghi sul crollo delle presenze in Toscana – fino a 400mila da qui a maggio – con i dati Bankitalia che fissa in 143 euro la spesa di soggiorno sostenuta in media dai cittadini del Dragone nella regione.

Ed è tutta una regione che andrebbe in tilt perché sempre più dipendente dal settore turismo. A tirare la cinghia sono gli alberghi a 4-5 stelle, quelli vicini alle strade di grande comunicazione. Sono lì che vengono portati dalle agenzie di viaggio le comitive di visitatori cinesi. Fanno tappa uno o due giorni in una città e poi si spostano per visitarne un'altra. Ma non sono ancora tanti rispetto al totale dei visitatori in Toscana. «L'anno scorso ne sono sbarcati un milione. Rappresentano il 2% di tutte le presenze turistiche, ma sono in crescita. E la Regione fa molto per convincerli a venire», dice Barbetti.

Ora la situazione è straordinaria. Negli aeroporti toscani non c'è più un aereo da e per la Cina. Il rischio contagio da coronavirus ha convinto l'Oms a proclamare il blocco sanitario planetario. E la preoccupazione sul fronte economico, visto il provvedimento Oms, riguarda anche la possibile pretesa del turista cinese che disdice il soggiorno di non subire penali dall'albergo e di pretendere la restituzione della caparra. Un diritto che potrebbe moltiplicare le disdette.

Ma Pier Carlo Testa, presidente regionale di Fiavet, la federazione che riunisce le agenzie di viaggi, smonta le pretese: «Non credo che i turisti cinesi possano evitare di pagare le penali se disdicono il viaggio. Il viaggiatore cinese quando compra nel suo paese un viaggio da un’agenzia cinese stipula un contratto di viaggio regolato con la legislazione locale. Quindi non può appellarsi alle norme Ue». E i cinesi sono famosi per spostarsi con viaggi tutti organizzati in casa loro.