La seduzione del cinismo

Il suicidio di un sedicenne ci impone una riflessione su come trattare la morte e il dolore. Da giornalisti, ma non solo

Giovedì a Prato è successa una cosa atroce: un ragazzo di sedici anni è morto precipitando in strada dal sesto piano di un palazzo, di giorno, vicino al centro. Prendiamoci un istante, un punto a capo, una riga un po’ vuota, perché altrimenti non riusciremmo a proseguire. Né voi a leggere, né io a scrivere.

Di questo fatto non riesco a immaginare niente. Non mi figuro la scena, né le ragioni; e non posso intercettare neppure lontanamente il dolore che ha investito i familiari di quella persona e i suoi amici.

Il giornalismo è un mestiere che fa i conti con la morte e questi conti li risolve in modi diversi. A volte con superficialità, o con una colpevole indifferenza. Altre volte con sensibilità, con una vera e sofferta empatia. Ognuno di noi al Tirreno, giornalisti e fotografi, ha dovuto occuparsi della morte e ha affrontato percorsi in bilico tra l’intimo e il pubblico, tra il sentimento e l’avvenimento. Siamo professionisti, siamo professionali, ma poi arrivano dei giorni nei quali gli strumenti non sono sufficienti. Giovedì era uno di quei giorni.

In qualche modo ci siamo occupati di questa storia devastante, usando il kit della distanza, con il quale maneggiamo le cose più delicate. Nessun nome. Nessuna foto. Nessuna coordinata di luogo. Chissà quanti errori abbiamo commesso in passato su questo; ferite che abbiamo aperto, strappi che abbiamo lacerato. E quanti alibi abbiamo consegnato a noi stessi, per assolverci.

Noi lo facciamo per lavoro: magari male, ma solo per lavoro. Invece giovedì in quella strada di Prato alcuni passanti hanno scattato foto e girato video. Per desiderio. Per condividere. Come le foto-ricordo davanti agli incendi e i sorrisi in posa con incidenti macabri sullo sfondo. Sono i demoni dell’interesse morboso e del protagonismo.

Questa emorragia di umanità dobbiamo arginarla. Fermiamola negli altri, in chi ancora una foto così non l’ha scattata e magari può subirne la seduzione. Salviamoci dai demoni.