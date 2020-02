Il consigliere che insultò Pertini non si scusa e non si dimette

MASSA. Non si è dimesso e non si è scusato ufficialmente per le parole scritte sul presidente Sandro Pertini: lo aveva fatto dalle pagine del Tirreno, poco dopo avergli dato dell’assassino e brigatista, ma aveva promesso di chiedere scusa anche in Consiglio comunale davanti ai cittadini massesi. Invece, Filippo Frugoli, 21 anni, consigliere comunale della Lega e coordinatore dei giovani del Carroccio, è rimasto al suo posto, tra i banchi della maggioranza e in silenzio per oltre tre ore di dibattito, mentre a turno c’era chi chiedeva le sue dimissioni, o chi lo contestava dal pubblico.

Così hanno voluto il suo gruppo consigliare, l'assessore Veronica Ravagli, molto vicina a Susanna Ceccardi (si parla di lei in giunta a Firenze qualora la Lega dovesse vincere le regionali) e il coordinatore della Lega provinciale Andrea Cella.

Lo “strappo con la cittadinanza”, come lo aveva definito il sindaco di Massa Francesco Persiani, prendendo le distanze dalle gravi parole di Frugoli, venerdì sera non si è ricucito. Anzi. L’occasione di approvare una mozione su Sandro Pertini, per intitolargli un luogo della città, è stata persa. La maggioranza, prima propensa a votare il documento scritto dall’opposizione, è stata richiamata dal sindaco per una riunione politica improvvisa, e al ritorno in aula gli intenti su Pertini erano cambiati.

La discussione va avanti senza il primo cittadino, che decide di non partecipare più ai lavori del Consiglio, finche il “caso Pertini” non sarà archiviato. Pare non abbia apprezzato che la sua maggioranza avesse acconsentito a scrivere un ordine del giorno sul presidente, di cui lui sosteneva non ci fosse bisogno, perché l’intitolazione di un ponte a Pertini l’aveva già prevista da tempo. Pare non abbia apprezzato neanche alcune prese di posizione dei suoi fedelissimi, troppo dure nei confronti del revisionismo storico di Frugoli, e pare che non abbia gradito il fatto che nessuno della maggioranza abbia avallato la sua proposta di “non discutere di Pertini” in Consiglio, ma di farlo altrove, per occuparsi, invece, dei problemi reali della città.

Pare che a un certo punto, addirittura, il sindaco abbia calato la carta delle dimissioni, per far rientrare tutti nei ranghi. L’opposizione è rimasta “basita”: c'era tensione, nervosismo, non si sapeva dove fosse finito il sindaco e perché toccasse al suo vice difenderlo in aula e tamponare un disagio palese della maggioranza. Bocciata la “mozione Pertini”, alla fine a tendere una mano all’amministrazione è rimasta soltanto Marina Lombardi, sindaca del Comune di Stella, in provincia di Savona, città natale di Sandro Pertini.

In una lettera inviata a Persiani la sindaca confessa di aver pensato «ad azioni legali contro l’amministrazione massese, per difendere l’onore del grande Sandro», ma rivela poi di averci riflettuto e di aver deciso di percorrere la strada della “conciliazione”, invitando il giovane Frugoli, il sindaco e tutta la sua amministrazione a Stella, per le celebrazioni dei 30 anni dalla morte del presidente. Di una intera settimana fatta di dichiarazioni, prese di posizioni, manifestazioni contro il post Facebook di Filippo Frugoli, sventolando la Costituzione, rimane quindi il gesto di una sindaca di sinistra e un invito allo studio, alla lettura e alla conoscenza vera della storia e dei suoi protagonisti. Ma chissà se alla sindaca di Stella sarà poi piaciuta questa seduta del consiglio di Massa.