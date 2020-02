Concorsi per 200 assunzioni: ecco due anni di bandi a Palazzo Vecchio

FIRENZE. Il Comune di Firenze ha in programma di assumere nuovo personale. Gli uffici di Palazzo Vecchio stanno elaborando un piano da duecento ingressi. I neoassunti verranno inseriti nell’organico tra il 2020 e il 2021. Si tratta di contratti a tempo indeterminato. Serviranno a sostituire i dipendenti che stanno per andare in pensione e a incrementare il personale comunale. I profili ricercati saranno i più diversi. Entriamo nel dettaglio. Palazzo Vecchio cercherà figure del personale amministrativo (istruttori e istruttori direttivi), figure del personale tecnico (autisti, periti, architetti, ingegneri, tecnici ambientali, informatici) e del personale scolastico (ausiliari, cuochi ed educatori di asilo nido). Per realizzare queste assunzioni sarà attivato un nuovo pacchetto di concorsi.

Gli uffici di Palazzo Vecchio stanno preparando il concorso per cuochi. Accanto ai posti a tempo indeterminato, saranno attivate anche selezioni e assunzioni a tempo determinato per progetti speciali o per sostituire il personale assente per congedo parentale o malattia. I settori che avranno più bisogno di rinforzi sono quello tecnico e quello della scuola. Il primo concorso a tempo determinato in programma? Quella a inizio febbraio per cuochi. Se siete interessati, potete consultare periodicamente il sito www.comune.fi.it.

Qui sarà possibile reperire i bandi e tutte le indicazioni necessarie per presentare la propria candidatura. I bandi restano pubblicati per trenta giorni quindi avete tutto il tempo per consultare il sito e candidarvi. L’assessore al personale del Comune di Firenze, Alessandro Martini, commenta positivamente il piano assunzioni del biennio 2020-2021: «Ringrazio gli uffici e lo staff tecnico per l’impegno che ha messo e sta mettendo per questa grande opera di rinnovo della struttura del Comune».