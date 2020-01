Le terme fanno bene al fisico e all’umore, lo dice la scienza

Il benessere può passare anche attraverso le pagine di un libro. Per esempio quello che Fausto Bonsignori, medico e docente universitario pisano specialista in idrologia medica e medicina termale, ha appena dedicato allo stretto rapporto tra terme e benessere : “Benessere termale”, pubblicato da Edizioni Ets.



«Benessere è un termine molto usato e spesso abusato nel linguaggio comune, ma in medicina ha un significato molto preciso -dice l'autore-, essere in una condizione di benessere rappresenta quello stato ottimale che consente di valorizzare al meglio tutte le proprie potenzialità psico-fisiche a qualsiasi età». E le terme - spiega il libro che affronta in maniera divulgativa gli aspetti del termalismo, con spazio anche alle terme della Toscana, da sempre sono il luogo privilegiato in cui abbinare un periodo di cure con il relax e la rimessa in forma. E per ritrovare il buonumore, cosa non da poco in un'epoca di vita stressante. «Molto spesso durante il soggiorno alle terme si avverte una sensazione soggettiva di miglioramento della condizione generale con un miglioramento del tono dell'umore che persiste anche dopo il soggiorno stesso. Questo - aggiunge Bonsignori - non è dovuto solo al cambio di stile di vita rispetto alla routine quotidiana: l'evoluzione degli studi ci ha permesso di capire che esiste un vero e proprio benessere termale dovuto agli stimoli che i trattamenti producono sul nostro organismo». Uno dei principali meccanismi alla base della sensazione di benessere assicurata dai trattamenti termali si ritrova nell'attivata capacità di modulare la produzione di neurormoni importanti per la sfera emotiva come la serotonina e la beta endorfina: quegli ormoni che sostengono il benessere mentale oltre che fisico. Un soggiorno alle terme non significa, quindi, solo beneficiare delle pratiche offerte dall'ambiente termale, ma anche un miglioramento generale dello stato soggettivo. —



Anche in Toscana al giorno d’oggi molti centri termali offrono pacchetti-cure per la rimessa in forma, per il benessere generale e antistress, con soggiorni che durano da tre a sette giorni. I trattamenti che vengono proposti sono quelli che hanno una capacità dimostrata di modulare i neurormoni. In primis, tutti i tipi di balneoterapia (piscine, docce terapeutiche, percorsi vascolari in acqua, eccetera) ma anche i fanghi che hanno la capacità di stimolare le endorfine. E questo genere di trattamenti è quasi sempre integrato con i massaggi più attuali e altre tecniche "di benessere" come i bagni di vapore termale e non, oltre ad attività motorie personalizzate per i clienti. Un’offerta variegata che attrae sempre più persone, tanto che l’età dei frequentatori delle terme negli ultimi anni si è abbassata molto. Sempre più giovani frequentano le terme per cure preventive, per riabilitazione sportiva, ma anche solo per godersi una bella giornata di bagni e di relax.