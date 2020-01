Violenza, indagati nove religiosi. Il vescovo di Massa sta con loro: "Gilioli è stato messo in croce"

AULLA. C’è un cancello verde sotto i due archetti in pietra dell’ex casa dei Frati Cappuccini. È aperto, sulla soglia un passo più avanti non si avverte però alcun respiro, né un rumore di passi o squillo del telefono. Il campanello suona a vuoto. Lo stanzone che dà su piazzale Padre Egisto appare pulito e in ordine. È possibile buttare uno sguardo tra le grate. Non si notano ombre nell’ambiente ignoto. C’è assoluto silenzio nel vecchio convento del Groppino, caseggiato della per nulla chiassosa Aulla, in Lunigiana, affacciato su via Nazionale, località Barcara, il fiume Magra è a qualche decina di metri e il centro della cittadina pure.

A fianco, una chiesa a tre navate, baciata dal sole, dà le spalle a una scuola elementare. C’è un avviso sul portone ligneo della pieve dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, è scritto a pennarello: "Mercoledì 29 gennaio (ieri, ndr) non c’è la Santa Messa, scusate per l’incomodo. Per chi ha l’intenzione della Messa, sarà celebrata giovedì (oggi, ndr). Scusate".

Comunicazione di servizio ai fedeli da parte dei religiosi dell’ex congregazione dei Discepoli dell’Annunciazione. Forse a scrivere quel biglietto è stato don Giglio Gilioli, fondatore dell’associazione sciolta un mesetto fa, che in questo paesone alla fine della Toscana ha preso domicilio da un paio di anni, quando lui e altri sei tra sacerdoti e frati hanno lasciato l’ex asilo di Gragnola, frazione di Fivizzano sempre in terra di Lunigiana, qui la comunità si era stabilita per qualche tempo per poi salutare una borgata dove in tanti si ricordano del gruppo di preti ma nessuno li conosce.

«Si facevano vedere la domenica a Messa, per il resto stavano in disparte, per conto loro, non davano noia a nessuno, come se facessero vita monastica», si sussurra da Gragnola. La congregazione ha perso iscritti e si è trasferita, arrivando al Groppino di Aulla. Nell’ex convento, oggi Casa dell’Annunciazione, abitano in cinque: insieme a don Giglio ci sono padre Stefano (pratese), padre Matteo (veneto) e due giovani consacrati, che «vestono un abito nero con fascia dell’Annunciazione, ma non possono né officiare né confessare», dice don Lucio Filippi, titolare da un anno e mezzo della più importante parrocchia di Aulla, quella di San Caprasio. «Ma non sono qui, questa mattina (ieri, ndr) sono partiti di corsa per Prato», afferma il parroco.

Devono capire chi li accusa di violenza sessuale, devono capire cosa ne sarà di loro. Don Lucio appare sereno nel suo malessere: «Sono persone devote e disponibili, tra di noi c’è una bella collaborazione per la celebrazione delle funzioni e la confessione dei fedeli. Li ho sentiti al telefono, sono distrutti. Secondo loro qualcuno sta montando questa storia su accuse false. In passato padre Giglio ha allontanato persone che non erano idonee alla loro vita comunitaria. Per conto mio, questa è un’operazione di linciaggio e sciacallaggio». Ancora più duro il vescovo di Massa Carrara e Pontremoli, monsignor Giovanni Santucci: «Don Giglio è stato messo in croce, il modo di fare della Procura è osceno.

Queste accuse sono tutte da dimostrare. Poi bisogna vedere chi è l’accusatore». Di sicuro l’ex congregazione e i suoi proseliti ad Aulla non si nascondevano. Nell’isolato, tra teste basse e mugugni, sono conosciuti. Fedeli anonimi che li difendono. Senza metterci la faccia: «Persone gentilissime e disponibili», rammenta un anziano che accelera il passo. Un altro si infila in casa e sbatte il portone: «La cosa mi sorprende molto». Una signora, meno scocciata: «Sono gentilissimi, l’altro giorno a uno di loro ho chiesto se poteva lasciarmi il posto auto che occupava sempre per farmi parcheggiare. Sa, è proprio di fronte a casa mia, e io sono anziana. Ha esaudito la mia richiesta senza batter ciglio, con il sorriso». È già tempo di ricordi, qui al Groppino.