Violenza, religiosi indagati: il sospetto di abusi commessi nell’Eremo di Calomini

Per la procura di Prato alcuni episodi contestati ai Discepoli dell’Annunciazione sarebbero stati commessi in questo luogo con la loro gestione poco aperto

LUCCA. Le ombre sollevate dall’inchiesta della procura di Prato arrivano fino all’eremo di Calomini, complesso architettonico scavato (a colpi di scalpello, secondo la leggenda) in una parete a strapiombo dei monti della Garfagnana. Secondo gli inquirenti è proprio in questo luogo di pace, in cui gli eremiti erano soliti isolarsi dal mondo, che sarebbero state commesse alcune delle violenze al centro dell’indagine.

La notizia ha provocato clamore e sconcerto all’intero della piccola comunità di Fabbriche di Vergemoli (appena 800 anime). «Sono addolorato come cittadino e come cristiano – spiega il sindaco Michele Giannini –. È un’ombra che l’eremo non si merita. La nostra cittadinanza è molto legata a questo luogo, siamo senza parole». Per lungo tempo il complesso ha ospitato i frati cappuccini, ma nel 2011 arrivano i Discepoli dell’annunciazione, l’associazione religiosa fondata a Prato da don Giglio Maria Giglioli, che alcuni video su Youtube ritraggono durante le prediche all’interno della cappella scavata nella roccia.

Leggi anche Il prete che faceva proseliti tramite Youtube e la televisione

Non è un incontro felice: «Non c’è stato il legame che ci saremmo aspettati – racconta il sindaco – Oltre a essere metà di pellegrinaggio per i forestieri, l’eremo è un luogo tradizionalmente vissuto dalla comunità. Al tempo dei frati cappuccini qui si officiavano battesimi, funerali o altre cerimonie. Con l’arrivo dei Discepoli dell’annunciazione questa apertura è venuta meno e la chiesa, peraltro tenuta molto bene, è usata solo per le messe del sabato e della domenica. Nel resto dei giorni il cancello resta chiuso. Questo ha provocato lamentele». Ciò nonostante l’amore dei cittadini per il luogo simbolo del paese è immutato, tant’è che le celebrazioni del fine settimana (ancora officiate) sono sempre molto partecipate, con tanto di doni e cibo in omaggio ai religiosi. E proprio verso alcuni dei discepoli che frequentavano l’eremo anni fa si concentrano le attenzioni della procura.

Leggi anche Sospetta violenza sui fratelli, il primo racconto delle vittime al vescovo: nove i religiosi indagati

«Giglioli? Mai conosciuto, e con gli altri non abbiamo grandi rapporti – prosegue Giannini – All’inizio la struttura ospitava quattro religiosi e altri sembrava dovessero arrivare. Ma non successe. Da qualche anno c’è rimasto solo un giovane padre che si occupa di tutto. Gli altri vanno e vengono nel fine settimana per le celebrazioni». Secondo voci raccolte in paese, alcuni dei religiosi che venivano a Calomini da Prato per officiare messa, nel 2017 sono stati “improvvisamente” trasferiti a Gragnola, in una struttura della Lunigiana. «Adesso che l’associazione è stata sciolta dal Vaticano parlerò con la diocesi per individuare un nuovo gestore», chiosa Gianninni.

Leggi anche Violenza, indagati nove religiosi. Il vescovo di Massa sta con loro: "Gilioli è stato messo in croce"



L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, nominato appena un anno fa, preferisce far parlare il collega di Prato. «Non ho ancora avuto occasione di visitare l’eremo, non saprei dirvi granché di questa faccenda – spiega – Da tempo nella struttura abita saltuariamente un unico religioso. Ospiti? Non mi risulta ve ne siano mai stati». Il complesso, la cui parte più antica risale al 1.300, nel corso degli anni si è ampliato fino a comprendere una foresteria. Nel 2017 sono finiti i lavori di riqualificazione, costati 530mila euro, soldi provenienti dall’8 per mille alla Chiesa e da fondi europei. (ha collaborato Nicola Bellanova)