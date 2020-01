Il prete che faceva proseliti tramite Youtube e la televisione

«Oggi c’è uno sforzo incredibile, da parte dei maligni, di togliere la fede al popolo cristiano, all’uomo. Perché quando gli viene tolta la fede, l’uomo diventa un essere insoddisfatto e si vende alla schiavitù. Quando ci si presenta davanti a qualche creatura umana comprendiamo subito quale sia intelligente, buona. E quale sia disonesta e satanica».



Don Giglio Maria Gilioli guarda dritto in camera, mentre parla sul canale YouTube di Annunciazione Tv. Perché lui – il fondatore dell’associazione di fedeli “I Discepoli dell’Annunciazione” (poi soppressa dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata della Santa Sede il 16 dicembre del 2020) usava anche questi canali per trasmettere i suoi proseliti contro il vizio. Il volto è sorridente e disteso, fa la pause tra un periodo e l’altro, alza e abbassa il tono della voce. Sembra quasi un predicatore americano, sicuro di sé. E allora viene da chiedersi se lui, quel sacerdote di 73 anni che in un video inveisce perché «oggi si fa di tutto per nascondere il crocifisso davanti agli occhi dei giovani», possa aver compiuto uno dei peccati più ignobili e, al tempo stesso, uno dei reati più gravi previsti dal nostro ordinamento. E se davvero, dietro al volto sorridente di don Giglio, si nasconda un uomo che abbia abusato di ragazzi che, all’epoca dei fatti al centro dell’inchiesta, erano ancora minorenni. Solo la giustizia (umana o divina che dir si voglia) potrà stabilirlo.



Quel che è certo, però, è che “I Discepoli dell’Annunciazione”, oggi, non esistono più. E le motivazioni sono elencate, nero su bianco, in una missiva ricevuta dal vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini: «atteggiamenti di diffidenza e distacco nei confronti dell’autorità diocesana e forti perplessità sullo stile di governo del fondatore e sulla sua idoneità nel ricoprire tale ruolo».Era nata a Iolo nel 2005, una frazione di Prato dove vivono 15mila anime, l’associazione di fedeli creata da don Giglio. Il sacerdote aveva acquistato una villetta a due piani, in via Aurelio Saffi. Nel 2014, poi, l’associazione aveva «sentito il bisogno» di una casa più grande e si era trasferita in via Bologna, a Prato, nel cuore della città.A Iolo, nonostante il passare degli anni, ancora se lo ricordano, don Giglio. E pure gli altri religiosi. Lo vedevano spesso camminare per strada, ma il quadro che emerge è quello di una figura «lontana e distaccata dalla comunità». Anche perché, nel tempo, alcuni membri dell’associazione di fedeli (riconosciuta nel 2010 dal diritto canonico) hanno abbandonato la vita religiosa; altri, invece, hanno chiesto di diventare sacerdoti della Diocesi di Prato che, già nel 2013 (e poi nel 2018) aveva disposto una verifica ufficiale sul suo fondatore e sull’associazione di cui era alla guida. Dei “Discepoli dell’Annunciazione”, oggi, resta solo una flebile traccia. In via Bologna, a Prato, tutto è sprangato, ovunque il silenzio. E pure il sito internet (dove si poteva leggere la storia e avere informazioni sull’associazione), da ieri nel tardo pomeriggio, è oscurato. Restano visibili, però, ancora molti video coi messaggi di don Gilioli. E di altri preti dei Discepoli dell’Annunciazione. E anche i profili Facebook.Sia dell’associazione che della tv.