Candidature, Salvini cede il campo a Meloni

FIRENZE. Scherza, liquida chi «celebra il mio funerale» e quello della Lega ricordando che in Emilia ha «raddoppiato». Insomma, Matteo Salvini ostenta la burbanza di sempre, anche se i suoi in queste ore descrivono il leader ancora un pizzico tramortito dalla botta.

Credeva che la conquista di un fortino “rosso” gli avrebbe assicurato l’altro, adesso «medita di abbandonarlo e lasciare agli alleati la scelta del candidato della Toscana», racconta chi ha parlato con Daniele Belotti, Stefano Mugnai e Francesco Torselli. I tre coordinatore regionali di Lega, Forza Italia e FdI martedì si sono riuniti per la prima volta dopo il voto. Un vertice quasi interlocutorio. Nulla sarà davvero deciso forse fino alla prossima settimana. Ma il leghista ha fatto filtrare un possibile cambio di rotta.

Domani, venerdì 31, in via Bellerio si riunisce il direttivo nazionale del Carroccio. E lì il Capitano potrebbe comunicare la nuova linea con cui andrà al tavolo con Berlusconi e Meloni, e lo farà conoscendo gli umori dei suoi. «Non ripetiamo l’errore di schierare un candidato ruspista, in stile Borgonzoni. Un profilo troppo marcatamente leghista: rischiamo di perdere anche in Toscana», è uno dei ragionamenti che si fa fra gli esponenti di alto rango. Un messaggio implicito a non (ri)puntare su Susanna Ceccardi, l’ex sindaca di Cascina ed eurodeputata considerata da molti una “gemella” politica della bolognese, e a valutare bene il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, pure lui un tantino strapop. Salvini si sarebbe convinto. «Basta citofono ed eccessi della Bestia», si son sollevati del resto i mal di pancia.

Anche se mercoledì è andata in scena una schermaglia fra la capogruppo leghista Elisa Montemagni e Eugenio Giani. «Ha usato la bandiera della Regione per lanciare la sua campagna - dice lei - non è più super partes, si dimetta». «Continuerò ad usarla», ribatte lui, forte della risposta data dalla giunta secondo cui il presidente del consiglio «non ha violato le regole». Insomma, clima incandescente. Salvini sa che una sconfitta in Toscana rischierebbe di innescare una spirale negativa dei consensi. «Vuole la Puglia», filtra da ambienti leghisti ma pure dagli alleati. Non è convinto che Raffaele Fitto, voluto da Meloni, possa essere l’uomo giusto per sfidare Emiliano. E sarebbe disposto a ridiscutere la mappa delle candidature. Ma la leader di FdI rinuncerebbe alla Puglia solo per la Campania, che resta però “l’enclave” dei forzisti con Stefano Caldoro. Così, per rispettare gli impegni, «con Giorgia e il Cav Matteo potrebbe mettere sul tavolo i suoi nomi. E se oltre a Vivarelli e Ceccardi non avesse la figura civica che molti gli chiedono, la palla rimbalzerebbe su di noi». Forza Italia schiererebbe Mugnai e Massimo Mallegni, FdI Giovanni Donzelli o il pistoiese Alessandro Tomasi, che da tempo dice di voler «restare sindaco». Un vicolo cieco. Così, la vittoria in Emilia dà un vantaggio tattico a Giani e al Pd. Che sperano di convincere i grillini a un accordo. In fondo il voto emiliano è stato quasi una sentenza per il M5S: se si ostinasse nella corsa solitaria, rischierebbe l’estinzione. Ma Irene Galletti, scelta una settimana fa su Rousseau, per ora temporeggia: «Noi lavoriamo sul programma e continuiamo a confrontarlo con quello di altre forze. E per me confronto significa confronto. Quando significherà altro lo chiamerò col suo nome».