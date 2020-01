A Cascina fece sfilare i figuranti nazi, Ceccardi a sorpresa va a Auschwitz

CASCINA. E pensare che ad aprile di due anni fa, con la fascia da sindaca e le telecamere e gli obbiettivi tutti puntati sul sorriso sardonico, all’Anpi che l’accusava di apologia di fascismo per aver fatto sfilare figuranti in uniformi nazi accanto alle comparse dei soldati Usa, rispose che lei «faceva politica proiettata nel futuro» e «chi pensa di essere rimasto nel 1945 - disse - è solo anacronistico e noioso». Per questo Susanna Ceccardi venerdì ha stupito tutti, ma anche no. .

L’eurodeputata leghista, insieme alle colleghe Cinzia Bonfrisco e Mara Bizzotto, ha visitato Auschwitz. «È la prima volta che vado - ha postato una foto di lei e alle spalle il lager su Instagram - Ho deciso di andare proprio durante il periodo più felice della mia vita. La mia bambina nata da poco, un lavoro che mi piace, un uomo che mi ama. Ho pensato ai bambini, a quelle donne, a quelle famiglie scaraventate da una vita tranquilla e felice direttamente all’inferno. Auschwitz non è solo un campo di sterminio, è il luogo degli incubi per antonomasia. Ho deciso di andare per capire se l’umanità potrà mai essere perdonata per quello che è stata capace di fare». —