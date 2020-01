Crociere e navi, ecco 150 posti: come candidarsi

C’è anche il lavoro in mare. Non solo a terra. Le compagnie navali cercano personale da imbarcare subito o per la primavera estate 2020. Moby, Costa Crociere e Msc hanno molte posizioni aperte a bordo di aliscafi, traghetti e navi crociera. I lavoratori a volte salpano dai porti toscani o vicini alla Toscana. Altre volte no.



MOBY. La compagnia navale ha alcune decine di posizioni aperte. Cerca da subito ufficiali di macchina con titolo III/2, marinai con titolo II/5, operai motoristi con titolo III/5, operai meccanici con titolo III/5 ed elettricisti con titolo III/7. Tutti per i traghetti (tranne l’aliscafo per l’Elba). Più il titolo è alto, maggiore è la specializzazione richiesta al candidato. I contratti sono a tempo determinato. I neoassunti fanno turni di 3 mesi a bordo intervallati da 50/60 giorni a casa.

I porti di partenza sono. A cui vanno aggiunti tutti i porti Toremar (fa parte del gruppo Moby):. Moby è la compagnia di navigazione leader in Italia per il trasporto di auto e passeggeri verso Sardegna, Corsica e Isola d’Elba.La compagnia di navi crociera ha cinquantacinque posizioni aperte. Cerca cinque receptionist, dieci addetti alle escursioni, dieci animatori, dieci animatori per bambini, cinque fotografi, quindici pasticceri (di cui dieci demi chef e cinque chef di partita). Ai candidati si chiede minimo il diploma di scuola superiore, buona conoscenza dell’inglese e capacità di lavorare in gruppo. Gli altri requisiti variano a seconda delle posizioni aperte. Alcuni esempi.Per receptionist, addetto escursioni e fotografo è richiesta la conoscenza del tedesco. Per demi chef, pasticcere, receptionist, fotografo e animatore è richiesta anche esperienza pregressa. I contratti vanno dai quattro ai sei mesi, rinnovabili, e sono in linea col contratto nazionale marittimi.Il primo imbarco si prevede tra fine febbraio e inizio marzo. Gli scali più vicini alla Toscana sonoNon è detto però che il lavoratore s’imbarchi da questi porti. Per candidarsi: https://career.costacrociere.it/ La compagnia assume cinquanta persone a bordo delle navi crociera. Ecco le figure ricercate: il comandante, il medico di bordo, il manager delle boutique di bordo, l’istruttore di fitness, il responsabile delle escursioni in bicicletta, lo chef, il capo pasticcere e l’addetto alle pulizie delle cabine. Tutti i candidati parlano inglese, ma per ciascuna figura sono richiesti studi ed esperienze differenti. Quest’anno la Msc Divina parte da Livorno tutti i venerdì da aprile a novembre per le crociere settimanali nel Mediterraneo occidentale. Le navi Msc fanno scalo anche a La Spezia, Genova e Civitavecchia. Attenzione però. Il lavoratore s’imbarca anche da altri porti. Per candidarsi: www.careers.msccruises.com . Msc è una compagnia con sede a Ginevra che naviga tutto l’anno nel Mediterraneo e nei Caraibi.