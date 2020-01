La sorpresa di un dialogo

Venerdì a Marina di Carrara abbiamo lanciato un nuovo social network, per certi versi rivoluzionario. È ganzo, si chiama “parlarsi”. Funziona così: c’è un tema che sta a cuore alle persone (nel caso specifico era la possibile introduzione di strisce blu). Un giornale ne scrive per giorni e poi allestisce un incontro pubblico confrontando le opinioni dei cittadini con quelle del Comune. Domande di cronisti e platea, risposte degli amministratori, qualche scontro, alcune strette di mano.



Diciamoci la verità: i rapporti tra la gente e l’informazione oggi sono pessimi. È come se avessero litigato, non ricordano neppure loro il perché. E insomma si salutano a malapena. È uno stallo pericoloso: trincee e cavalli di frisia, in attesa della prossima mossa lesiva. Da una parte una serie di figure, collettive e individuali, preferiscono attaccare i giornali sui social, invece che sfidarli nel merito. Dall’altra noi giornalisti continuiamo a non immergerci a sufficienza nell’orizzontalità della società, non educhiamo noi stessi a usare la dovuta sensibilità e profondità nel trattare tematiche importanti. E non ci alleniamo al fitness della civiltà: per esempio riconoscere i nostri errori e presentare le nostre scuse.



Con queste condizioni temo che finiremo per farci male un po’ tutti. Ma a Marina di Carrara ci siamo parlati, ha funzionato. Voglio concedermi un imprevedibile ottimismo.