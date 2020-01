Anastasi, la Sla e la scia di morti nel calcio italiano

Come tutti quelli infilati nel suo gorgo, anche lui l’ha nascosta fino alla fine. Come tutti gli altri, anche Pietro Anastasi non voleva concedere neppure un goccia di ossigeno alla «stronza». Ho il cancro, aveva detto in un’intervista un anno fa il bomber con i basettoni che diede una bandiera operaia alla Juve borghese e industriale. Come tutti, con gli altri, amici, conoscenti, giornalisti non la nominava per non offrirle una scena, senza accorgersi che proprio questo processo di rimozione collettiva sembra aver costruito la sua epopea nera. Sla. Nome scientifico: sclerosi laterale amiotrofica.

Malattia dei calciatori

La “malattia dei calciatori”, c’è chi la chiama. E non senza argomenti. La «stronza», l’aveva ribattezzata Stefano Borgonovo, l’ex attaccante della Fiorentina, morto nel 2013. Sì perché si insinua dentro lentamente, prima ti congela una mano, una spalla, i motoneuroni franano giorno dopo giorno dal sistema nervoso e piano piano ti toglie forza, parola, fino a immobilizzarti al letto. Il corpo, una camicia di forza. L’ex centravanti viola forse è stato uno dei più battaglieri, e nel 2012, un anno prima di andarsene, tornò al Franchi a cercarla sul campo la «stronza» insieme a Baggio e ai grandi del calcio per sfidare paure e omissioni, lì dove è cominciata e non pare voler finire questa “Spoon River” sterminata e misteriosa, allagata di lacrime e paure, di angoscia e sospetti feroci su una patologia che da anni semina morti senza che nessuno riesca a spiegarne le cause.

Morire sei volte di più

L’istituto Mario Negri di Milano, in uno studio di marzo, ha contato 32 vittime su 23.875 calciatori che hanno militato in A, B e C dalla stagione 1959/60 fino al 1999/2000 e dando una sola evidenza scientifica: i giocatori di calcio muoiono di più, si ammalano il doppio rispetto al resto della popolazione.

Se l’incidenza media della malattia è 1,7 casi ogni centomila abitanti, tra i calciatori arriva fino a 3,2. Soffermandosi solo sulla serie A, il rapporto è addirittura sei a uno. Non solo. Gli ex professionisti si ammalano prima, in media intorno ai 43 anni, rispetto alla media dei 65 anni.

Una fotografia scientifica parziale di una scia di cronache drammatiche. Perché la Sla ha avuto il suo periodo buio, gli anni ’70, ex ragazzi con i basettoni e sogni beat spezzati anni dopo, ma dura da più di mezzo secolo. Una scia che oggi si è allungata fino a 34 vittime.

La spoon river

L’ultimo, prima di Anastasi, è stato Giovanni Bertini, ex difensore viola. Se ne è andato a inizio dicembre. La diagnosi per lui era arrivata nel 2016: Sla. Il primo fu Armando Segato, ex Cagliari e Fiorentina degli anni 50-60. Poi Fulvio “Fuffo” Bernardini, centrocampista di Lazio, Inter e Roma, e ct della Nazionale dal ’74 al ’77, morto nell’84. Albano Canazza, il brasiliano del Como anni ’70-’80, se ne va nel 2000. Tre anni prima la Sla s’era portata via Guido Vincenzi, campione di Italia con l’Inter del ’54. Nel 2002 tocca all’ex capitano del Genoa, Gianluca Signorini.

«Vorrei alzarmi e correre con voi ma non posso. Vorrei urlare con voi canti di gioia ma non posso», il messaggio ai tifosi che avevano riempito Marassi per stargli vicino. Il più giovane in questa processione di dolore è Lauro Minghelli, capitano dell’Arezzo, costretto all’addio al calcio a appena 26 anni. Muore a 31 nel 2004. E in questa lista spesso compaiono le stesse maglie, quella della Fiorentina anni ’70, poi di Como, Sampdoria e Cesena, con storie e uomini che incrociano strade e società. Adriano Lombardi (morto nel 2007), prima di finire al nord, militava nelle giovanili viola, e a Como aveva giocato anche Borgonovo.

I ragazzi beat viola

E la Sla è uno dei maggiori spettri di quella Fiorentina, che piange una lunga fila di misteri irrisolti tutti accompagnati dal sospetto del doping occulto, di farmaci dati ai giocatori senza informazioni. Come quello che aleggia sulla morte di Bruno Beatrice, morto di leucemia nel 1987 a 39 anni. Poi crolla Nello Saltutti, attaccante. Infarto.

E ancora Ugo Ferrante, tumore alla gola. Nel 2004 un linfoma uccide Marco Sforzi. Giuseppe Longoni muore per vasculopatia nel 2006, nel 2009 lo segue Massimo Mattolini. Portiere, soffriva di crisi renali. Poi Borgonovo e Giancarlo Galdiolo nel 2018 per demenza frontale temporale (una malattia simile alla Sla). Sotto accusa ci finiscono due farmaci, il Micoren e il Cortex. Ma nessuno ha certezze.

Nel frattempo inizia la battaglia legale della vedova di Beatrice, ma le accuse di omicidio preterintenzionale ai medici viola e a Carletto Mazzone vengono archiviate. Anche perché, dai sotterranei del Franchi, nei giorni del fallimento dei Cecchi Gori, spariscono le cartelle mediche.

Ipotesi, nessuna certezza

Finora nessuno è riuscito a stabilire il nesso logico tra le patologie, come non ce n’è uno per spiegare perché la Sla abbia preteso dallo sport il prezzo più alto. Solo ipotesi, seppure accreditate da dati. Uno studio pubblicato da The New England Journal of Medicine condotto su oltre 7.000 ex calciatori punta il dito sui “micro-traumi” ricevuti durante le azioni di gioco.

Tanti da aver convinto nei giorni scorsi la federazione giovanile scozzese a vietare i colpi di testa ai bambini. Provocherebbero minuscole “crepe” nel sistema nervoso che favoriscono malattie degenerative come Alzheimer e Sla. Altri studi, come anche quello condotto dall’istituto Mario Negri, parlano di «predisposizione genetica incrociata con fattori ambientali».

C’è chi, come Gioacchino Tedeschi, presidente della società italiana di neurologia, crede che «l’ipotesi più verosimile sia che tutto sia dovuto a tossine che un tempo erano presenti sui campi di calcio».

Pesticidi e erbicidi. Ma i ricercatori del Mario Negri «puntano l’attenzione anche sulle possibili interazioni con molecole presenti in determinati antinfiammatori, se i soggetti ne avessero abusato», e pure sull’abuso di aminoacidi ramificati per aumentare la muscolatura e le prestazioni. Ipotesi, appunto, che lasciano senza risposta le morti bianche del pallone.

50 anni di lutti

19/2/1973

ARMANDO SEGATO

Quella prima diagnosi

Armando Segato (Vicenza, 3 maggio 1930) è stato un calciatore e allenatore di calcio. Durante uno scontro di gioco si frattura tibia e perone. L'operazione sembra riuscire, ma una volta tolto il gesso si scopre che il tono muscolare non si riforma. La successiva diagnosi dice che Segato è affetto dal morbo di Lou Gehrig. È il 1968 e per la prima volta la sclerosi amiotrofica laterale viene diagnosticata a un ex calciatore professionista.

13/1/1984

FULVIO BERNARDINI

il Ct della Nazionale

Fulvio Bernardini (Roma, 28 dicembre 1905) giocò nella Lazio, nell'Inter, nella Roma e nella Mater. Allenò tra le altre Sampdoria, Fiorentina e Bologna, diventando il primo allenatore italiano a vincere lo scudetto con due squadre diverse (55-56 e 63-64), e la Lazio, vincendo la Coppa Italia nel 1958. Dal 1974 al 1977 è stato commissario tecnico della Nazionale. Il Centro sportivo di Trigoria, sede ufficiale Roma, gli è intitolato.

20/3/1986

GIORGIO ROGNONI

In A con la Pistoiese

Giorgio Rognoni (Modena, 26 ottobre 1946) è stato un centrocampista. Iniziò la sua carriera nelle giovanili del Modena. Il Milan lo acquistò per il campionato 1967-1968, e con i rossoneri militò fino al 1971 vincendo diversi trofei a livello internazionale (scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale). È stato uno dei protagonisti della promozione della Pistoiese in serie A (1980).

30/7/1987

NARCISO SOLDAN

2 scudetti con il Milan

Narciso Soldan (Nervesa della Battaglia, 11 dicembre 1927) è stato portiere e allenatore. Nella sua carriera ha giocato nel Torino, nella Triestina e nel Milan. Con la squadra rossonera vinse due scudetti (56-57 e 58-59) e perse una finale di Champions contro il Real Madrid (1958). Dal 1º maggio 2006 lo Stadio Comunale di Conegliano (dove ha allenato) è intitolato alla sua memoria.

14/8/1997

GUIDO VINCENZI

La roccia di Inter e Samp

Guido Vincenzi (Quingentole, 14 luglio 1932) è stato giocatore e allenatore. Ha giocato a lungo nell’Inter, poi è stato l’uomo chiave della difesa della Sampdoria. In carriera è stato convocato anche 3 volte in nazionale e fu chiamato anche per i mondiali del 1954. Nel 1996 si ammalò di sclerosi amiotrofica laterale. Ben presto la "roccia" si sgretolò e morì nel 1997, all'età di 65 anni, otto mesi dopo la diagnosi.

6/11/2002

GIANLUCA SIGNORINI

Pisano e stella del Genoa

Gianluca Signorini (Pisa, 17 marzo 1960) è stato un difensore, allenatore di calcio e dirigente sportivo. Ha giocato in molte squadre: Pisa, Livorno, Cavese, Ternana, Parma, Roma e Genoa, di cui è diventato un simbolo. Dopo la sua morte il club genoano ha ritirato la sua maglia, la numero 6. Il 24 maggio 2001 fu organizzata a Genova una serata in suo onore per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulla Sla.

15/2/2004

LAURO MINGHELLI

Il capitano dell’Arezzo

Lauro Minghelli (Sassuolo, 11 gennaio 1973) è stato il più giovane morto di Sla: gli fu diagnosticata a 26 anni, morì che ne aveva 31. Da bambino giocò nel Maranello, poi passa al Sassuolo. A 16 anni venne acquistato dal Torino, dove è stato capitano della Primavera. Nel 1993 passò all'Arezzo, allenato da Serse Cosmi. Anche qui Minghelli venne nominato capitano e contribuì alla promozione in C2 nella stagione 1995-1996.

30/11/2007

ADRIANO LOMBARDI

Da Ponsacco all’Avellino

Adriano Lombardi (Ponsacco, 7 agosto 1945) è stato un allenatore e un centrocampista. Ha giocato a Empoli, Como e Perugia, ma gli anni migliori della sua carriera sono stati quelli di Avellino (1975-1979) dove, soprannominato “Rosso di Ponsacco) contribuì alla promozione della squadra irpina in serie A. L’Avellino, nel 2008, un anno dopo la morte, ha ritirato la sua maglia.

27/6/2013

STEFANO BORGONOVO

La “spalla” di Baggio

Stefano Borgonovo (Giussano, 17 marzo 1964) ha esordito in A il 14 marzo 1982 con la maglia del Como, quindi Nel 1986 venne acquistato dal Milan, che lo lasciò al Como per altre due stagioni e poi lo girò in prestito alla Fiorentina. In maglia viola formò la coppia d'attacco con Roberto Baggio, soprannominata "B2". Colpito da Sla nel 2008, creò la Fondazione Stefano Borgonovo Onlus, per sostenere la ricerca.

28/3/2016

PAOLO LIST

Con il Lecce dalla B alla A

Paolo List (Casalbuttano, 2 maggio 1963) è stato un difensore. Cresce nel Pergocrema, debuttando in Serie C1 a 16 anni. Nel 1988 a Foggia dove al primo anno conquistò la promozione in Serie B e poi dopo due stagioni cadette contribuì alla vittoria del campionato 1990-1991 ed alla conseguente promozione in Serie A. Gli fu diagnosticata la Sla nel 2011, morì nel 2016 all’età di 52 anni.

8/9/2018

GIANCARLO GALDIOLO

Dalla serie D alla A

Giancarlo Galdiolo (Villafranca Padovana, 4 novembre 1948) è stato un allenatore di calcio e un difensore. Fu acquistato dalla Fiorentina nel 1970 dall'Almas Roma (serie D). Con i viola esordì in campionato il 13 dicembre 1970 nella partita Sampdoria-Fiorentina (2-2). Mantenne il posto di stopper titolare dal 1971-72 fino al 1979-80. Nel 2010 gli fu diagnosticata la demenza frontale temporale, simile alla Sla.

3/12/2019

GIOVANNI BERTINI

Il pupillo di Mazzone

Giovanni Bertini (Roma, 6 gennaio 1951) era un difensore. Fu lanciato da Carlo Mazzone che lo chiamò ad Ascoli e nella città picena Bertini si fece apprezzare collezionando 15 presenze. In quella stagione migliorò moltissimo e convinse Mazzone a portarlo con sé a Firenze nella stagione successiva (75-76). Saranno dieci le sue presenze con la maglia gigliata. La Sla gli fu diagnosticata nel 2016.