Regionali, la Sinistra dice sì a Giani: alleati ma anche competitor

Dopo un’ora di articolate, complesse e rotonde pitonesse dialettiche sulla necessità di «definire la cornice programmatica», sull’urgenza di rivendicare «autonomia programmatica» - anzi di far sapere al Pd puzzone e reazionario che se vuole un accordo, dopo «tutte le forzature», deve accettare i «nostri punti programmatici» - la scossa vera la dà Paolo Fontanelli.

L’ex deputato dem, ex sindaco di Pisa, il baffo dalemiano in Toscana, uno dei fondatori di Mdp e una delle voci più ascoltate in 2020 a Sinistra, l’ombrello sotto cui si sono riparate le anime della sinistra a sinistra dei dem in vista delle regionali, parla chioccio e scabro, senza fronzoli: «Ho già detto che a Giani avrei preferito un candidato che desse il segno di un rinnovamento, una figura che ci consentisse di recuperare i delusi. Ma ci hanno negato le primarie. Eppure per scongiurare l’avanzata della destra, tenere il nostro popolo e magari attrarre le sardine dobbiamo comunque stare dentro la battaglia del centrosinistra. Ma attenzione: proponiamo un patto diretto con lui in cui sia chiaro che noi non faremo la campagna elettorale al suo fianco. Saremo collegati alla sua candidatura ma in competizione. Dovrà assicurarci autonomia. E se loro nel programma hanno l’ok all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, noi dovremo poter dire che è un errore».

Insomma, alleati, ma anche no. Con Giani, ma anche contro. Perché è questa la linea uscita ieri a maggioranza dalla assemblea con cui ieri la Sinistra (da Mdp a Sinistra italiana fino a scampoli di militanti ormai senza più una casa rossa) ha annunciato l’ok a un’intesa con Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale, il dem scelto come candidato da Pd e altri 14 liste fra cui Italia Viva, Più Europa, Verdi e il gruppo di amministratori riuniti in Comunità civica toscana.



Così il tweet di Nicola Zingaretti, che saluta «l’ottima notizia» ha un sapore amarognolo. L’ok ad un tentativo di «alleanza» passa con 139 sì e 17 no, con voto misto. Circa metà votano qui, nella sala dell’Sms di Rifredi a Firenze, metà online. Un mandato condizionato «all’accettazione delle condizioni», esordisce il fiorentino Simone Siliani. «Ci stiamo se ci garantisce autonomia sul programma fuori dall’orbita della coalizione», perché «quel tavolo è chiuso. Ci stiamo senza chiedere scambi, assessorati e poltrone. Senza giochini. Ma solo se riceveremo attenzione alle nostre istanze».

Che fuori dal politicismo, il paletto ha un solo significato: e cioè che i «compagni» accetteranno di portare voti al centrosinistra se potranno passare i prossimi quattro mesi a comportarsi come un partito di lotta e di governo, di opposizione alla destra dei sovranos salviniani e a quella interna dei renziani e del Pd «sviluppista».

È proprio Fontanelli a chiarirlo in diretta streaming: «Dovremo poter fare una campagna in competizione, all’attacco, in concorrenza». E alla fine, al netto dei toni sdegnati per le forzature dei dem, quasi tutti son d’accordo. La Sinistra non può stare fuori come ha scelto Sì Toscana a Sinistra di Tommaso Fattori (in sala c’è chi lo piange manco fosse emigrato in Siberia e chiede alla compagna Serena Spinelli, consigliera regionale, di tentare il tutto per tutto per farlo tornare sui suoi passi).

Perché andare da soli, dice Simone Bartoli, segretario regionale di Mdp, sarebbe una specie di armageddon. «Chiunque vincesse senza di noi (tradotto: pure se fosse il Pd), dovremo dire addio alla Toscana rossa». «Perché non voglio che vinca la destra ma neppure chi finge di essere di sinistra», dice Spinelli. (cioè sempre il Pd e Renzi).

Un sì, insomma, ma non definitivo. La Sinistra si riunirà in una nuova assemblea a metà febbraio. Anche se Giani non vuole lasciarsci trascinare in uno scontro: «Paura della campagna contro? Ma no, mi hanno mandato un documento con sei punti e mi paiono tutti condivisibili. La pluralità è una ricchezza. Per me da oggi sono alleati». E i punti irrefutabili sono revisione della riforma della sanità (basta con le 3 Aslone), acqua pubblica, no all’aeroporto, scuola pubblica, attenzione ai cambiamenti climatici. Un punto con cui la Sinistra vorrebbe tentare il patto con Comunità Civica toscana e Verdi, per costruire «una lista autonoma e ampia», dicono tutti.

«L’obiettivo? - confida uno dei partecipanti - andare oltre Renzi, superarlo nei voti e così poter rivendicare l’assessorato di maggior peso, la sanità», strappandolo a Stefania Saccardi. Ci sarebbe già una candidata, e cioè Serena Spinelli. Gli sherpa delle anime rosse ne avrebbero già parlato con Giani e lui avrebbe concesso un’apertura. «Se riuscite a superare Italia Viva possiamo discuterne», avrebbe detto. Già domani, nel Giani day, il via ufficiale alla campagna da San Miniato, sarà lui ad offrire un segnale di pace: l’ok ad un ticket per la vicepresidenza come segno chiaro di una coalizione che non è solo espressione di un asse di riformisti moderati.

Con un’incognita, però, e proprio per la sinistra. «Noi per ora non siamo orientati ad unirci in una lista con loro», confida un esponente dei Verdi toscani. Se il fronte ecologista in Emilia arrivasse al 4%, e dunque oltre la soglia psicologica del 3%, lo sbarramento della legge elettorale toscana, i Verdi potrebbero scegliere di correre da soli al fianco di Giani.