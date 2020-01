Delitto di Riotorto, il compagno della sospetta killer: «Adriana non aveva motivo di uccidere mia madre»

Ogni persona è figlia, ogni persona ha una madre. Filippo Andreani amava Simonetta Gaggioli, la donna trovata morta e lasciata avvolta in un sacco a pelo lungo la Vecchia Aurelia, a pochi chilometri dalla casa dove viveva con il figlio e la nuora, a Riotorto. La amava, così come amava Adriana, la sua Adriana. La compagna, madre dei suoi tre figli, finita in carcere per aver ucciso Simonetta, con una tazzina di caffè al veleno. «Le amo tutte e due, non posso credere che Adriana abbia ucciso mio madre»: è questo il punto in cui il dolore, la rabbia, l’amore, la desolazione si incontrano. Filippo Andreani, intervistato dalla trasmissione di Rete 4 “Quarto grado”, parla e scuote la testa.

«Non può essere stata Adriana - ripete - Io ci parlavo quotidianamente con Adriana, ma lei di aver spostato il corpo di mia madre me lo ha detto dopo un po’ perché aveva paura della mia reazione». Filippo, la sera del 26 luglio, quando la sua compagna avrebbe avvelenato la madre, facendole bere un caffè nel quale era stata disciolta una dose dieci volte maggiore dei farmaci che Simonetta assumeva, Xanax e Doutens, era in casa. «Non mi sono accorto di nulla, mi è sparita davanti agli occhi così - dice - Io ero a letto che dormivo. Il giorno dopo, non vedendola, ho creduto che fosse andata da dei parenti o che fosse partita per andare a trovare una sua amica in montagna. Quando i carabinieri, giorni dopo, sono venuti a dirmi che mamma non era dalla sua amica, ho cominciato a pensarle tutte».

Tutte, tranne che Adriana potesse aver fatto del male a Simonetta. «Non c’era alcuna ragione - spiega - Quando Adriana mi ha confessato quello che aveva fatto, ho solo cercato di capire: non ho trovato alcun motivo per cui le avesse fatto del male. Avevano un rapporto molto stretto e non c’era nemmeno il motivo economico. Adriana si è sempre arrangiata, non ha mai avuto bisogno». In tv passano le fotografie delle due donne: sorridono, insieme, verso l’obiettivo della macchina fotografica. In un’occasione, durante una lite furibonda scoppiata tra Filippo e Adriana, Simonetta per difendere la nuora si sarebbe ferita con un coltello. Perché allora ucciderla?



Adriana Pereira Gomes ha confessato di aver spostato il corpo della suocera per esaudire il suo ultimo desiderio, confessato la sera stessa della morte: quello cioè di essere chiusa in un sacco a pelo e adagiata al cimitero di Follonica, sulla tomba di suo marito. Andreani sbotta una volta sola, al telefono, con Adriana. Lo sentono i carabinieri che fanno le intercettazioni. «Quando mi hanno detto che l’auto di Adriana si era fermata nel punto in cui è stato trovato il corpo di mia madre - dice - le ho chiesto che cosa fosse successo, di darmi delle spiegazioni, ma lei in quel momento non lo ha fatto». Adriana è in carcere, accusata di omicidio e occultamento di cadavere. Filippo è indagato. «Quando l’ho saputo - dice - per me è stata una coltellata nella schiena, l’ho presa malissimo».Simonetta viveva in casa con il figlio, la nuora e i suoi tre figli. Era una nonna amorevole e con la sua pensione manteneva tutti. Filippo chiede ora giustizia per sua madre, perché venga accertata la verità. E rivolge anche un appello ad Adriana. «Deve farsi forza - dice - e deve anche aiutare gli investigatori a stabilire cosa sia successo. È una situazione paradossale: una è la mia mamma, l’altra la madre dei miei figli. E vedere questa situazione che si incastra, è paradossale». —