Prevenire le cadute o rimettersi in piedi con ginnastica speciale

Non è mai troppo tardi per pensare alla propria forma fisica. Per gli anziani è importante mantenersi autosufficienti, ma spesso chi è un po’ in là con gli anni deve confrontarsi con la paura di cadere. In Toscana in diverse località negli ultimi anni sono stati promossi dalle Asl i cosiddetti corsi Otago per la prevenzione delle cadute degli anziani “fragili”, corsi che devono il loro nome alla località neozelandese dove si trova l’università che ha sviluppato il programma di esercizi poi diffusosi in tutto il mondo.



«La Toscana ha creduto in molto in questo tipo di attività che deve essere portata avanti da insegnanti appositamente addestrati» spiega Cristiana Lucchesi che da ottobre tiene i corsi del programma Otago al Palazzetto dello Sport di Lucca, collaborando con il Centro di Fisioterapia dell’ospedale locale. «Si tratta di corsi rivolti a persone della terza età che sono cadute o che hanno avuto fratture, purtroppo gran parte della popolazione anziana». L’obiettivo di questi corsi è aiutare le persone di una certa età a vivere in maniera autosufficiente, potendo affrontare le attività della vita di tutti i giorni. Quindi è l’aumento della forza degli arti inferiori, il miglioramento dell’equilibrio e il mantenimento delle lunghezze muscolari, oltre che il miglioramento delle condizioni fisiche generali. «Studi scientifici hanno dimostrato che più l’anziano è “anziano” - scusate il gioco di parole - più il metodo si rivela efficace. Ho avuto ottimi riscontri su quello che la ginnastica Otago può fare per una persona: pochi giorni fa, per esempio, una signora con protesi al ginocchio mi ha detto: “Sono due mesi e mezzo che seguo il corso e non cammino più col bastone, mi sento più dritta e più forte nelle gambe” ». I corsi seguono un protocollo ben preciso: 22 esercizi tra cui gli insegnanti possono scegliere, avendo presente le situazioni delle persone che hanno davanti e il livello di progressione del corso.