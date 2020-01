Cellulare senza linea in un borgo su 5, la Regione ai gestori: intervenite

Gli abitanti la chiamano «la buca». Chiunque attraversi in macchina la valle da Palaia a Montopoli sa che a un certo punto la Chiecinella ti risucchia. Un grappolo di case sparse sui declivi della Valdera più che un paesino, una specie di porta spazio temporale fra le colline pisane. Bello come posto, c’è pure la sorgente dell’acqua Tesorino. Solo che nell’era del sempre connessi è un varco sul nulla, un gorgo della telefonia mobile. Percorri via di Mino e a un certo punto, per almeno 5 minuti, verrai catapultato in un’altra epoca, l’evo pre-cellulare. Chi scende a caccia di tacche, vaga con il braccio teso puntando lo smartphone verso i punti cardinali. Una scena buffa, surreale per uno di passaggio; a chi ci abita, invece, potrebbe perfino costare la vita.



Il sindaco Marco Gherardini l’ha capito qualche tempo fa: «A Palaia abbiamo un gruppo Whastapp per i residenti. Lo gestisco io, e lo uso per comunicazioni urgenti sulle emergenze: strade interrotte, pericolo di alluvioni, dissesti. Ecco, c’era stata una frana, la via per chi doveva scendere dal paese era bloccata, e c’era un rischio, ma ho dovuto fare a piedi diverse centinaia di metri per inviare le informazioni in chat e telefonare ai vigili del fuoco». La Chiecinella a Palaia è uno dei buchi neri digitali, uno spicchio della Toscana “non raggiungibile”, quella di borghi e paesini senza segnale. Perché sono almeno 54 su 273 i Comuni con frazioni, strade, borghi o intere aree in cui il cellulare non prende o prende pochissimo.



Il più delle volte per assenza di ripetitori e antenne. Sono quasi sempre località di montagna o comunque poco popolose. Tradotto: per i big della telefonia, di nessun interesse economico. Li ha censiti l’Uncem (l’Unione nazionale dei Comuni montani) in una mappa con cui mercoledì l’assessore regionale Vittorio Bugli, insieme all’Anci e ai sindaci di alcuni piccoli Comuni, è riuscito a strappare una promessa a Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad. Per la prima volta, dopo mesi di richieste, è riuscito a riunirli tutti in Regione. «Abbiamo chiesto agli operatori due cose: farci l’elenco delle difficoltà burocratiche che incontrano ogni volta che devono piazzare un traliccio o la fibra ottica: ci impegneremo a farli incontrare con gli enti coinvolti nel rilascio dei permessi, da Arpat alle Soprintendenze; ma prima si sono impegnati ad inviarci, ognuno in forma riservata, i loro piani di interventi. Li sovrapporremo alla mappa delle aree scoperte e a quel punto con tecnici e progettisti definiremo una lista delle infrastrutture necessarie per ottimizzare la copertura».Anche se su questo fronte la Regione non ha competenze e non può stanziare fondi come fatto con la fibra ottica, farà da coordinatrice di un piano che aiuti Comuni e operatori a trovare intese. In fondo non ci sono province che si salvino. Se a Prato c’è un solo caso (Montepiano a Vernio) e a Livorno due (Suvereto e Collesalvetti), a Pisa, Pistoia e Arezzo solo quattro Comuni per provincia, più alta è la concentrazione a Lucca, Firenze e Massa Carrara (8 Comuni per provincia) e pure a Grosseto e a Siena (7). Così, piange il telefonino all’isola Santa a Careggine, in Garfagnana, in alcune frazioni di Bagnone, Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana, c’è un vuoto digitale sopra il parco della Pace a Sant’Anna di Stazzema in Versilia, a Monte Argentario, Trequanda, a San Quirico di Volterra. E il guaio è che dall’Anci continuano ad arrivare segnalazioni. La lista dei Comuni con zone scoperte si allunga già a 69. Più del 25% del totale. Troppi.«A volte basta che un borgo abbia ancora mura e fortificazioni, come Fosdinovo - dice Bugli - per diventare un bunker scollegato dal mondo. Per questo è importante sapere dove le compagnie non hanno intenzione di intervenire: nella manovra è stato stanziato un milione e mezzo. I Comuni potrebbero presentare i progetti per finanziarsi in autonomia». «Ma alcune situazioni non sono più tollerabili - dice Gherardini - Capisco che la Chiecinella o altre piccole comunità non rappresentino una promessa di business, ma le aziende hanno anche una responsabilità sociale. E poter telefonare o mandare un messaggio Whatsapp è anche una questione di sicurezza». —