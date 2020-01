Vaccini e mani lavate: prevenire l’influenza

Una sindrome clinica acuta caratterizzata da febbre elevata, artromialgie intense, malessere generale e profonda astenia (spossatezza), sempre accompagnata da sintomi respiratori (tosse, raffreddore, mal di gola, affanno) che dura, se non complicata, circa una settimana, tenendo a letto, o in casa, i malati per almeno 5 giorni. È l'influenza, malattia temuta da tutti. Causata da virus influenzali (di solito ceppi diversi di tipo A e B) che ricorrono stagionalmente- variando a tal punto da richiedere preparazioni vaccinali specifiche ogni anno-, l'influenza si diffonde in genere da novembre a febbraio in forma epidemica: secondo FluNews-Italia l’influenza nel 2019 ha iniziato a manifestarsi a fine ottobre/inizio novembre «con un leggero calo durante le feste natalizie, dovuto anche alla chiusura di scuole e aziende e terminerà nella 17ª settimana del 2020, salvo ulteriori cambiamenti legati alla situazione epidemiologica nazionale».



L’influenza può colpire diversi milioni di persone (bambini, giovani, adulti, anziani) sane o malate, se non adeguatamente protette dal vaccino. Ma come riconoscerla e curarla nel modo giusto? Ce lo spiega il professor Francesco Menichetti, ordinario di malattie infettive all’università di Pisa, presidente GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica), direttore di malattie Infettive a Cisanello.



Per via respiratoria, attraverso le secrezioni aeree degli infetti (colpi di tosse, starnuti) a chi è ad una distanza inferiore al metro. Ma può anche diffondersi per via indiretta attraverso il contatto delle mani che hanno toccato superfici od oggetti contaminati dalle secrezioni, con le mucose nasale e congiuntivale.I pazienti influenzati sono già contagiosi durante il periodo d’incubazione, prima di divenire sintomatici. Un adulto può trasmettere il virus da 3 a 7 giorni dopo l’inizio della malattia, i bambini più a lungo.Il virus influenzale si diffonde a tutto l'organismo e anche nel latte materno. La trasmissione dell'infezione nella donna che allatta avviene soprattutto per via aerea quindi, per non contagiare il bambino è consigliabile allattare usando una mascherina chirurgica sulla bocca e curando particolare attenzione all’igiene delle mani.Le complicanze sono soprattutto a carico delle vie respiratorie (polmonite virale o superinfezione batterica da pneumococco o stafilococco, ma anche otiti e sinusiti). Meno frequenti sono complicanze neurologiche (meningoencefaliti, SGB). Sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni, nei bambini molto piccoli e nelle gravide. Casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane.Lavando spesso le mani con acqua e sapone dopo avere frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici. Evitando di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate. Chi è malato deve coprirsi naso e bocca con l’avambraccio quando tossisce o starnutisce ed eliminare correttamente i fazzoletti di carta usati. Il caposaldo della prevenzione poi, è il vaccino, ma sono disponibili anche farmaci antivirali che possono essere usati a scopo preventivo in soggetti nei quali non si può usare il vaccino.Sì. Limitando i contatti con altre persone.Dalla metà di ottobre a fine dicembre. Questo perché la risposta immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente.In teoria se ne gioverebbero molto, perché sono invariabilmente la fascia maggiormente interessata dalle epidemie stagionali. Purtroppo non si dispone di quantitativi vaccinali adeguati a soddisfare anche tale target. Vanno comunque vaccinati i bambini fragili e malati: malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite, diabete mellito, obesità, insufficienza renale cronica, malattie egli organi emopoietici, tumori eccetera. I vaccini antinfluenzali non vanno somministrati invece nei piccoli di età inferiore a 6 mesi; la vaccinazione della mamma e degli altri familiari, che ne hanno cura, è una possibile alternativa per proteggerli in maniera indiretta.Una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età tranne che per i bambini. Infatti, in chi ha meno di 9 anni e non è stato mai vaccinato in precedenza, si raccomandano due dosi a distanza di 4 settimane. Il vaccino va somministrato per via intramuscolare nel muscolo deltoide (della spalla); nei bambini fino ai 2 anni e nei lattanti la sede raccomandata è la faccia antero-laterale della coscia.I vaccini inattivati per via intramuscolare possono causare reazioni locali (dolenzia e arrossamento nel punto di iniezione, febbre, dolori muscolari o articolari o mal di testa). I sintomi sono modesti e si risolvono rapidamente.Raramente i vaccini antinfluenzali inattivati possono causare reazioni allergiche come orticaria, rapido gonfiore nel punto di iniezione, asma o gravi manifestazioni allergiche sistemiche dovute ad ipersensibilità nei confronti di componenti del vaccino.Mai. Si tratta di virus inattivati e nel vaccino non c’è traccia alcuna del virus patogeno.Le reazioni locali si manifestano entro i primi giorni; quelle sistemiche più frequenti (malessere, febbre, mialgie) generalmente entro 6-12 ore e durano 1 o 2 giorni. —