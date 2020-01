Quando si deve portare il bambino con la febbre al pronto soccorso

FIRENZE. In inverno - spiega la pediatra di famiglia , Angela Pittari - che sull’influenza scrive una guida sul sito dell’ospedale Meyer di cui riportiamo una parte - sentiamo tante volte frasi del tipo: «Il bimbo è influenzato».

Dottoressa Pittari quando è necessario consultare il pediatra?





«Solo se le condizioni del bambino si complicano con: difficoltà respiratoria o fiato corto; labbra rosse o bluastre (livide); dolore toracico (nei bimbi più grandi); - pianto flebile senza lacrime; diminuzione del numero di pannolini bagnati rispetto al solito; sintomi che sembrano attenuarsi per poi riprendere con peggioramento della tosse; convulsioni e/o vomito continuo».«Se i sintomi sono lievi no: essendo un codice bianco, si potrebbe rimanere in sala d’attesa a lungo con il rischio di contagiare gli altri o essere contagiati. No, anche se tra una puntata febbrile e l’altra, il bambino è vivace, si interessa ai giochi e accetta di bere. Se, invece, appare poco reattivo o eccessivamente sonnolento, la febbre non risponde al paracetamolo o si sono presentate complicanze di una patologia preesistente, è consigliabile portarlo al pronto soccorso non prima di aver consultato il medico».«Certo (specie se si tratta di forme lievi), seguendo semplici consigli, adatti a grandi e piccini: riposo (a letto per i più grandi); assumere liquidi e sali minerali per integrare quelli persi con la febbre (acqua, tè , integratori salini a piccoli sorsi); far soggiornare i bimbi in ambiente areato, caldo-umido; non coprirli troppo permettendo buona traspirazione; risciacqui con collutori antisettici per attenuare l’infiammazione della gola e mantenere la buona igiene orale».«L’unico farmaco che si somministra durante l’influenza è il paracetamolo alle dosi e intervalli e consigliati dal pediatra. Utile anche l’apporto di vitamina C, sotto forma di spremute di agrumi». —