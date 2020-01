Isola di Gorgona, 20 date disponibili per visitarla

L'isola-carcere di Gorgona, la più settentrionale dell'Arcipelago Toscano, ricca di biodiversità e di testimonianze storiche, apre le porte alle visite del pubblico: sono partite infatti le prenotazioni 2020 (da farsi on line) per chi desidera visitare il parco dell'isola sul sito. Lo annuncia l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano indicando che sono solo 20 le date disponibili. Prima visita, il 7 marzo, con partenza dal porto di Livorno: prevista un'escursione trekking con accompagnamento di guida lungo il percorso autorizzato.

L'itinerario è di circa 7 chilometri, con un dislivello totale di circa 300 metri. I passeggeri devono presentarsi al molo d'imbarco 30 minuti prima della partenza muniti dei documenti d'identità indicati in fase di prenotazione. L'isola è sorvegliata dalla polizia penitenziaria.

Dato che l'isola ospita un carcere, sono fissate alcune regole specifiche. Le presenze sono contingentate a un numero massimo di 100 visitatori al giorno. E' possibile effettuare la prenotazione fino a una settimana prima della data dell'escursione, per poter procedere all'invio dei nominativi alla direzione penitenziaria. È obbligatorio seguire tutte le indicazioni della guida e non è possibile muoversi individualmente. Durante la visita, inoltre, non è consentito l'uso di apparecchi fotografici e di telefoni cellulari e la balneazione è vietata.