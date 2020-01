«Il vaccino antinfluenzale protegge da malattie gravi come la meningite»

PISA. La sindrome di Guillain Barrè (GBS), malattia acuta immuno-mediata del sistema nervoso periferico che si manifesta con estrema debolezza muscolare fino alla paralisi, si verifica di solito dopo un’infezione gastrointestinale o un’infezione respiratoria acuta tra cui l’influenza. Ma la vaccinazione antinfluenzale può ridurre il rischio di GBS e non causare la malattia. Lo spiega il professor Francesco Menichetti, immunologo, primario di malattie infettive a Cisanello sfatando il pregiudizio che vuole il vaccino unico colpevole della patologia.

Il vaccino anti-influenzale, dunque, non causa gravi malattie?

«L’aumento del rischio di GBS dopo vaccinazione antinfluenzale è nell’ordine di 1 o 2 casi di GBS aggiuntivi per milione di dosi di vaccino somministrati ed è di gran lunga inferiore ai potenziali benefici».

«Vaccini influenzali inattivati a virus split o subunità. Nei vaccini split, il virus è stato distrutto da un detergente. Nei vaccini a subunità, gli antigeni emoagglutinina (HA) e neuraminidasi (NA) sono stati ulteriormente purificati con la rimozione di altri componenti virali. Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B e vaccini quadrivalenti (QIV) che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 2 virus di tipo B. Uno dei prodotti trivalenti contiene un adiuvante ed è più indicato negli anziani e nei pazienti immunocompromessi».

A chi è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale?

«Per le persone ad alto rischio di complicanze o di ricovero correlato all’influenza: donne nel 2°/3° trimestre di gravidanza; soggetti (dai 6 mesi ai 65 anni) con malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardio-circolatorio, diabete mellito, obesità, insufficienza renale cronica, malattie del sangue, tumori, immunodeficienze, infezione da HIV, malattie infiammatorie croniche, epatopatie croniche e in previsione di importanti interventi chirurgici. La vaccinazione è anche raccomandata per i soggetti di 65 o più anni e per bambini e adolescenti in terapia a lungo termine con aspirina per il rischio di Sindrome di Reye" (malattia acuta, dall’esito potenzialmente letale, che colpisce quasi esclusivamente i bambini). La vaccinazione poi è raccomandata ai medici e al personale sanitario di assistenza, per proteggere loro e i pazienti dal rischio di un pericoloso contagio. Il vaccino è offerto agli addetti a servizi pubblici ( forze di polizia, vigili del fuoco) e al personale di assistenza e di primo soccorso, dentro e fuori dall’ospedale, ma anche a chi assiste persone malate e fragili».

I pazienti immunodepressi possono effettuarlo?

«Il vaccino antinfluenzale non contiene virus vivi, quindi può e deve essere somministrato agli immunocompromessi per proteggerli da un’ infezione potenzialmente grave».

E quelli con malattie autoimmuni?

«C’è il rischio teorico che lo stimolo antigenico, e in special modo la presenza dell’adiuvante, possa indurre una riaccensione della patologia. Perciò si devono valutare rischi e benefici nel singolo caso. Ricorrendo, quando è necessario, a profilassi alternative, quali vaccinazione dei "contatti" familiari, uso di antivirali, un’ attenta profilassi di tipo comportamentale".

La meningite può essere causata dall’influenza?

«In periodo influenzale la circolazione del meningococco può risultare facilitata. Ragione in più per accettare l’offerta vaccinale o provvedere direttamente alla propria tutela».