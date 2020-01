Dalla corda per saltare ai kit iper tecnologici ecco il fitness casalingo

Fitness non solo in palestra. Questa settimana suggeriamo una serie di possibili regali per l’home fitness: oggetti per mantenersi in forma a casa. Per chi non riesce a evitare gli esercizi anche quando non è in palestra. O magari per chi non ha tempo per andare in palestra negli orari canonici di apertura.



Sono regali adatti a tutte le tasche, perché con meno di 5 euro si può incartare e infiocchettare una corda per saltare dell’ultima generazione, l’attrezzo semplice ma efficacissimo per bruciare calorie, perdere peso, assottigliare la linea e avere la pancia piatta, oltre che per migliorare il senso dell’equilibrio e rinforzare i muscoli della parte inferiore del corpo, tonificando al contempo braccia, spalle, schiena e addominali. Costano poco e possono contribuire a una forma perfetta anche gli elastici per fare stretching con diversi libelli di resistenza per fare esercizi di diversa intensità (meno di 15 euro) e pesi e cavigliere per fare esercizi di rafforzamento muscolare e di tonificazione (sotto i 15 euro).



Per chi può spendere un po’ di più, e - soprattutto - vuole essere in linea con le ultime tendenze, il regalo fitness 2020 cercato nell’area tecnologica. «L’elettronica sta sbancando tra i prodotti per allenarsi a casa - spiega, direttore del punto vendita Decathlon a Livorno-: quest’anno in tanti sono alla ricerca dikit per connettere l’home trainer utilizzato per le biciclette da corsa o mountain bike al tablet o allo smartphone, tapis-roulant o elittiche con applicazioni che offrono l’opportunità di un allenamento interattivo che simula percorsi all’aperto con video pre-registrati». E tra gli oggetti per un allenamento top c’è anche il tappetino per lo stretching ispirato allo yoga , dotato di 7 camere d'aria che si gonfiano in sequenza per allungare, sollevare e inarcare (online da 169 euro). —Oltre agli oggetti per il fitness vengono suggeriti regali eco-friendly "ambientali": un piccolo gesto per contribuire a salvare l’ambiente in cui viviamo.

«Si tratta di prodotti progettati per ridurre l’impatto ambientale su una o più fasi del loro ciclo di vita-spiega Andrea Russo di Decathlon Livorno-, senza piombo e PVC, o che utilizzano materie prime provenienti da fonti responsabili». Sono felpe, cappellini e guanti in pile realizzato tramite il riciclo delle comuni bottiglie in pet; t-shirt per yoga e altre attività fitness in cotone biologico, coltivato senza ricorrere a pesticidi e concimi chimici; magliette biodegradabili per ogni allenamento che possono essere lavate normalmente senza che perdano la forma o il colore, ma che, una volta buttate in discarica, si decompongono entro 3 anni; borracce in acciaio inox, resistenti e durature; e scarpe da sport "green", ecocompatibili, realizzate con materiali rinnovabili e riciclati.