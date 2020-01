Sartoria Carrara, servono 10 nuovi sarti per crescere ancora

MASSA. La giacca “Lorenzo” e il pantalone “Modigliani” sono soltanto due dei modelli più richiesti dai negozi di Londra, Parigi e New York e per crearli servono le mani di sarti e sarte appassionate, pronte ad entrare nella grande famiglia della Sartoria Carrara. Una realtà in continua crescita, che nasce nella zona industriale di Massa, ma che da anni esporta i suoi modelli made in Italy, ed esclusivamente su misura, in tutto il mondo: Inghilterra, Francia, Austria, Usa, Svizzera e Corea impazziscono per gli abiti da uomo della Sartoria Carrara.

E il 2020, rivela il patron Sergio Greco Luciani, sarà dedicato alla ricerca di nuove figure professionali, 10 sarte e sarti, per aumentare la produttività e poter allargare il mercato alla Germania e all’Est. «Siamo alla ricerca di persone dai 25 ai 40 anni - spiega Greco Luciani- anche senza esperienza. Questa è un po’ la nostra forza: preferiamo che non abbiano già acquisito un metodo di lavoro per insegnargli come vogliamo che vengano eseguiti i nostri prodotti. La formazione interna è molto accurata. I nostri sarti imparano a lavorare tutto a mano e a finire un abito di altissimo livello in 15 ore. Abbiamo due linee: alta e altissima qualità, con prezzi dai 2mila ai 3mila euro. E devono essere perfetti e magnifici».

Il 10 gennaio verrà inaugurato il primo show room interno alla sartoria, dove verranno messi in vendita i capi esclusivi presentati a Pitti uomo. Gli ordini per la prossima stagione primavera/ estate sono già in arrivo: «E’ difficile fare previsioni perché il mercato del “su misura” segue tendenze diverse da quelle dei capi standard. Abbiamo clienti fissi che rinnovano il guardaroba ogni anno, ma abbiamo anche nuovi clienti, soprattutto stranieri, che scoprono le nostre linee dopo aver visto indossare una giacca e si informano su di noi. Anche per facilitare il mercato con l’estero abbiamo creato la app MySuit per aiutare i clienti ad inviarci le loro misure via internet e creare, inviare e gestire, con facilità, gli ordini su misura». Sartoria Carrara aumenterà il proprio personale nel corso dell’anno anche in base al lavoro che dovrà essere affrontato: «Al momento occorrono dai 5 ai 10 sarti o sarte da inserire nel team, poi si vedrà».

Presentarsi di persona in via Martiri di Cefalonia 1 a Massa, o prenotare un appuntamento allo 0585 876355.