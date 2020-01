Osteria di Poneta apre a Punta Ala e assume. Posti anche a Montecatini

Osteria di Poneta si allarga: dopo i due ristoranti a Firenze e Montecatini si prepara a sbarcare sul mare, in uno dei gioielli della costa maremmana, Punta Ala. Attraverso la società Osterie 2.0 srl, è stata avviata una selezione del personale per il nuovo ristoante maremmana, con la consueta e collaudata formula della cucina toscana e due decenni di esperienza nel settore della ristorazione. Si cercano secondi cuochi e camerieri, in tutto si tratta di sei posti vacanti.



Il ristorante aprirà all’inizio della primavera, avrà uno stile elegante e ricercato ma che strizza l’occhio anche a una clientela giovane.



Questo il dettaglio della selezione: due secondi cuochi che possano vantare esperienza in cucine strutturate e che siano in grado di alternare piatti di pesce a un menu di carne. Le selezioni sono aperte anche per il personale di sala: in tutto si cercano quattro persone; per questa figura è richiesta dinamicità e bella presenza e saranno prese in considerazione anche le candidature di giovani senza esperienza nel settore. Requisiti fondamentali per tutte le posizioni sono la serietà e la conoscenza avanzata dell’italiano e dell’inglese. Si può fare avanti anche chi non possiede un titolo di studio funzionale alla mansione: l’importante è, piuttosto, l’attitudine al lavoro in team e al contatto con la clientela.Per candidarsi si può contattare Andrea Gentili al numero 393-1594080, oppure si può inviare il proprio curriculum a gl.caramelli@diponeta.it Osteria di Poneta cerca anche personale con esperienza nella ristorazione per completare lo staff del locale di via Solferino, a Montecatini. E' richiesta, innanzitutto, la conoscenza perfetta dell'italiano e un buon livello della lingua inglese per il personale di sala, ma pure serietà e dinamicità. Tre le posizioni aperte: cameriere, comis di sala e aiuto cuoco. Il loro compito, infatti, sarà quello di servire ai tavoli, scrivere gli ordini dei clienti, pulire e sistemare i tavoli. E ancora: svolgere attività accessorie o preparatorie, presentare il conto e gestire il pagamento dei clienti. Per il personale di cucina, invece, sono richieste operazioni di supporto come, ad esempio, la disposizione e decorazione del cibo nei piatti da portata. Per tutte le posizioni è richiesta un’esperienza di almeno 2 anni. Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail info@diponeta.it