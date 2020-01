Lidl apre a Lucca e avvia la ricerca del personale

Via alle selezioni per il nuovo punto vendita di Lidl di Lucca. La compagnia che ha la casa madre in Germania assumerà infatti, per iniziare, personale con profilo di “commesso specializzato” che andrà a collaborare direttamente con il capo filiale anche nella selezione e nella successiva formazione del resto del personale.



Le principali mansioni dei quali il nuovo assunto dovrà occuparsi, oltre alla gestione del personale, anche della verifica dei prezzi e dell’assortimento dei prodotti, dell’ordine e della pulizia del punto vendita, della garanzia del rispetto delle leggi sulla sicurezza del personale e dei prodotto alimentari, dell’assistenza al cliente e della sostituzione del capo filiale in caso di sua assenza.



Per quanto riguarda i requisiti chiesti per ricoprire il posto, è previsto il possesso del diploma di maturità o della laurea e di precedenti esperienze nel mondo della vendita o della grande distribuzione organizzata.Chi è interessato a proporre la sua candidatura si può collegare all’indirizzo Internet https://lavoro.lidl.it/jobs/commesso-specializzato-assistant-store-manager-per-nuova-apertura-lucca-f-m-8496 da dove, cliccando sul pulsante “Candidati ora” si potranno inserire i propri dati.Come accennato, però, si tratta soltanto di un primo passo per il reclutamento del personale per il punto vendita, che sorgerà all'incrocio fra viale Cadorna e via di Tiglio, nel quartiere dell’Arancio a due passi dalle Mura.Secondo quanto spiegato dall’azienda, infatti, la forza lavoro necessaria sarà di circa 20-25 persone. Un numero che ancora non è perfettamente definito perché dipenderà anche da come saranno inquadrati i dipendenti assunti, se a tempo pieno oppure con il part-time.Le selezioni si svolgeranno nei prossimi mesi: l’intenzione dell’azienda è infatti di riuscire ad aprire entro l’estate, in parallelo con il Summer Festival.I tempi sembrano essere confermati, visto che la scadenza dello scorso anno per la demolizione dei vecchi fabbricati è stata rispettata in pieno e ora si potrà cominciare con l’edificazione del nuovo supermercato e la realizzazione delle opere accessorie che miglioreranno la viabilità del quartiere. —Opportunità per manager, diplomati e neolaureati. Lidl cerca nuove figure professionali da inserire nello staff della sede regionale di Pontedera. La società della grande distribuzione organizzata ha aperto le selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un responsabile sviluppo immobiliare per il coordinamento delle attività necessarie all’apertura di nuovi punti vendita, per gestire le operazioni immobiliari e le relazioni con le pubbliche amministrazioni.Richiesta laurea in indirizzo tecnico (architettura, ingegneria civile o edile) o economico-gestionale (economia o ingegneria gestionale), esperienza nel settore, conoscenza del territorio e delle dinamiche immobiliari. Il professionista sarà affiancato da uno junior real estate project manager da assumere con contratto di 12 mesi (richiesta laurea in indirizzo tecnico o economico-gestionale e spiccato interesse per il settore immobiliare) e da uno junior real estate project manager appartenente alle categorie protette da inserire nello staff lavorativo con un contratto a tempo determinato di un anno (richiesta iscrizione alla lista delle categorie protette e diploma o laurea ad indirizzo tecnico o economico-gestionale).Con contratto a tempo determinato, Lidl assume anche un collaboratore per la segreteria immobiliare appartenente alle categorie protette. La figura dovrà monitorare scadenze, organizzare riunioni, eventi e trasferte e gestire corrispondenza e documentazione amministrativa. Richiesta esperienza nella mansione e dimestichezza nell’utilizzo dei sistemi informatici. Previsto l’avvio di due "Graduate program", percorsi lavorativi e formativi di un anno riservati a neolaureati finalizzati ad una futura assunzione. Per candidarsi compilare i form sul sito www.lavoro.lidl.it