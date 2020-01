Il lavoro di una sera: 45 addetti all’inventario per il Conad Superstore

Con l'inizio del 2020 supermercati e importanti marchi della distribuzione organizzata sono impegnati a dover stilare il primo inventario del nuovo anno. Una mole di lavoro ingente, soprattutto per i grandi centri commerciali del territorio, per la quale si ricercano figure part-time che incrementino il personale con l'unica mansione, appunto, di completare in tempi quanto più brevi possibile l'inventario dei prodotti del punto vendita.

Ben 45 sono le persone ricercate a Gallicano come addetti all'inventario per un unico giorno di lavoro - 4 ore, dalle 20 alla mezzanotte di venerdì 10 gennaio - tra gli scaffali e i magazzini del Conad Superstore locale.

Della selezione del personale si occupa l'agenzia per il lavoro Gi Group tramite la sua sede di Lucca: per queste figure è richiesta disponibilità di orario (dalle 19.30 alla mezzanotte) e al lavoro notturno e buona manualità.

L'offerta riguarda un contratto in somministrazione per queste sole quattro ore lavorative: gradita pregressa esperienza nella mansione o aver ricoperto in passato il ruolo di addetto al rifornimento degli scaffali. Per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare l'agenzia al numero 0583.342444 mentre per proporre la propria candidatura è sufficiente inviare il curriculum via email all'indirizzo lucca.brennero@gigroup.com