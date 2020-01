Ikea riapre le selezioni per commessi. Si cercano anche giovani tirocinanti

Ikea, la multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa, ha aperto nuove selezioni di personale per il punto vendita in via Rino Ricci 8 a Pisa, in particolare per addetti alla ristorazione e commessi.



Nel dettaglio le posizioni ricercate sono quelle di Stage Food Co-Worker, Stage Sustainability e infine Sales Co-Worker. Nei primi due casi l'impegno lavorativo si configura come un tirocinio, nell'ultimo – invece – come un'assunzione a tempo determinato. L'azienda valuterà eventuali inserimenti a tempo indeterminato.



Per Stage Food Co-Worker l'azienda cerca laureandi o laureati in facoltà di indirizzo economico, agroalimentare, food&beverage, con ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office ed Excel, buona dimestichezza con programmi di elaborazione dati, forte passione e motivazione a lavorare in ambiente food, e infine capacità di approccio e relazione al cliente, e infine il possesso dell'Haccp in corso di validità.Per Stage Sustainability l'azienda cerca laureati con laurea breve o magistrale in scienze economiche o della sostenibilità aziendale, con ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office ed Excel. In entrambi i casi vengono valutate positivamente spirito di iniziativa e flessibilità, e una buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.Per Sales Co-Worker (il commesso di vendita) l'azienda non pone particolari requisiti oltre a una buona disposizione nei confronti della clientela e all'esperienza pregressa maturata in ambienti di vendita o customer service, indicando piuttosto un preciso elenco di responsabilità per gli assunti.Per consultare le offerte e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.ikea.com/it " Lavora con noi " Opportunità lavorative e selezionare il punto vendita di Pisa. Le offerte sono state aggiornate nella data di venerdì 3 gennaio e non riportano una data di scadenza, ma al momento in cui andiamo in stampa risultano ancora attive.