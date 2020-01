Esselunga cerca personale per 4 supermercati: uno è una nuova apertura

Fissato l'appuntamento per reclutare dipendenti in vista dell’inaugurazione del supermercato di Livorno e per i negozi di Pisa e della Versilia

Esselunga organizza il Job Day Pisa; è la prima volta nella città della torre pendente. Per Esselunga sarà una giornata di colloqui per conoscere nuovi candidati e preparare la prossima infornata di assunzioni. Tutte sulla costa. La data fissata è il prossimo 12 febbraio.

Fanno 75 ingressi per il nuovo superstore di viale Petrarca a Livorno e alcune decine di assunzioni per i supermercati già aperti in via Cisanello a Pisa, in via Aurelia Nord 166/168 a Viareggio e in viale Kennedy a Lido di Camaiore.





Esselunga è a caccia di tutte le figure che lavorano dentro un supermercato, a partire da cassieri e addetti vendita. Il personale dei reparti fresco: gastronomi, panettieri, pasticceri, macellai, addetti alla pescheria. C'è bisogno di magazzinieri per il carico e scarico delle merci. Fino ai direttori, vicedirettori, capireparto e vicecapireparto. Attenzione però. Queste ultime figure solitamente Esselunga le prende dalla scuola interna di allievi responsabili, ma ai Job Day non si sa mai cosa può succedere. Magari spunta fuori il candidato giusto e l'ufficio personale ci fa un pensierino. I requisiti per partecipare sono minimi. Basta essere maggiorenni e avere in tasca un diploma scolastico.Esselunga aspetta almeno duemila candidati. L'ufficio personale utilizza queste giornate come primo approccio ai candidati. Serve ad acquisire i curriculum, ad avere un'infarinatura delle competenze e conoscere le aspirazioni. Per quanto riguarda i contratti, Esselunga parte con la tipologia a tempo determinato. Poi c'è la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.A Livorno il nuovo supermercato Esselunga è molto atteso. I lavori al cantiere di viale Petrarca procedono a ub buon ritmo. Il superstore sorgerà nell'area ex stabilimento Fiat grande 4mila metri quadri. Ci lavoreranno centocinquanta persone, metà delle quali saranno nuovi ingressi. Ma i nuovi assunti, se l'apertura sarà entro fine anno, dovranno essere selezionati entro l'autunno.Per quanto riguarda, invece, gli altri supermercati della costa – Pisa, Viareggio e Lido di Camaiore – non c'è una scadenza precisa delle selezioni. Esselunga inserirà i neoassunti in maniera graduale.Partecipare al Job Day Pisa è semplice. Basta andare su www.esselungajob.it , sezione “Job Day & Eventi” e cliccare sull'evento di Pisa. Le iscrizioni sono aperte da ieri, lunedì 6 gennaio. Il luogo dell'evento sarà comunicato nei prossimi giorni. Di solito è un albergo facilmente raggiungibile.Ma non finisce qui. Esselunga segnala altre dodici posizioni aperte nei supermercati di Lucca e provincia, Pescia, Montecatini, Prato, Firenze e provincia. Sono per cassiere-ausiliario alle vendite e addetto alla sorveglianza.Le potete trovare su www.esselungajob.it, sezione “lavora con noi”. Per tutte le candidature si chiede sempre la residenza massimo alcune decine di chilometri dal supermercato di riferimento.