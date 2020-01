Camerieri e bagnini: in 3 strutture della costa fioccano le offerte per la stagione

In preparazione alla stagione turistica 2020, le strutture ricettive del territorio costiero da Calambrone a Marina di Bibbona stanno già aprendo le selezioni per ampliare e rinforzare i propri organici. Tutte le offerte sono a tempo determinato. Oasi del Mare Beach Bar – Dal el Marvin, in viale del Tirreno 88 a Calambrone, cerca barman, camerieri e personale di cucina per il servizio di ristorazione ai tavoli e in spiaggia. Necessario il possesso delle certificazioni haccp in corso di validità ed esperienza maturata nella mansione specifica; gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera (con preferenza per l'inglese). Per consultare l'offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare la sezione Lavoro del profilo Facebook @OasiDelMareBeachBar, oppure chiamare il numero di telefono 335 5377139.



I Bagni Italia di Castiglioncello, in via del Quercetano 1 a Rosignano Marittimo, sono alla ricerca di addetti al salvamento in mare da impiegare anche per la manutenzione ordinaria dello stabilimento, personale per la preparazione e la somministrazione di cibi e bevande per il bar e la sala, e infine di un addetto per la segreteria della struttura. Si occupa della selezione la milanese Crosswind srl, che ha pubblicato un annuncio sul portale bakeca.it indicando come preferenze il possesso delle certificazioni haccp in corso di validità e la conoscenza della lingua inglese. Per consultare l'offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente digitare nell'apposita mascherina di ricerca la parola Crosswinds e la località "Livorno e provincia", oppure contattare i Bagni al numero di telefono 348 8787901 o all'indirizzo di posta elettronica info@bagniitalia.it.



Ilha avviato la ricerca per trovare due banconieri di bar, un cameriere di sala, un addetto al ricevimento (la qualifica esatta è quella di addetto al ricevimento negli alberghi) e un aiuto cuoco. Per far ciò l'azienda si è affidata al portale Idol della Regione Toscana, dove ha indicato le specifiche dettagliate per ciascun ruolo. Per consultare l'offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito servizi.toscana.it " Lavoro " Offerte di Lavoro " Area di Livorno e visionare le prime quattro occorrenze.