Bretella Lucca-Viareggio: a processo vertici e tecnici della Salt. L'accusa: "Dal 2013 senza manutenzione"

VIAREGGIO. Mancati lavori di manutenzione sulla Bretella Lucca-Viareggio: vertici e tecnici di Salt a processo. All’attenzione degli inquirenti lo stato di “salute” dei piloni del viadotto di Montramito, da cui sarebbero caduti calcinacci. Ma, è giusto precisarlo, non c’è alcun pericolo di crollo del raccordo. Andiamo con ordine.



Anno 2017, il ponte Morandi e il viadotto della Torino-Savona sono ancora in piedi e l’Italia non ha ancora scoperto la sconcertante fragilità di alcune delle sue principali infrastrutture viarie. La procura di Lucca da questo punto di vista è in anticipo sui tempi: l’ufficio requirente apre un fascicolo per appurare le condizioni in cui versano i circa 20 chilometri della diramazione dell’A11, la cosiddetta “Bretella” che collega Lucca a Viareggio. Titolare del fascicolo è la sostituta procuratrice Elena Leone: a indirizzare il lavoro dell’ufficio requirente sono alcuni esposti in cui si parla di calcinacci caduti vicino alle auto in transito o nei giardini circostanti, dal viadotto di Montramito. In pratica, il pericolo non riguarda chi viaggia sopra l’autostrada, bensì chi si trova a passarci sotto. Il pm nomina un consulente di Napoli (che l’anno successivo verrà chiamato a occuparsi del crollo del Morandi) per avere un parere tecnico. La relazione dell’esperto parla chiaro: nessun pericolo di crollo dell’infrastruttura, ma lo stato dei calcestruzzi e delle armature del viadotto non è ottimale. Nel frattempo ci sono i fatti di Genova e inevitabilmente le segnalazioni e gli esposti sulle condizioni della Bretella si moltiplicano. Arrivano soprattutto dai cittadini di Massarosa, sul cui territorio passa il viadotto. Giova ricordare il sopralluogo del senatore del M5S Gianluca Ferrara, pochi giorni dopo il crollo del ponte Morandi: accompagnato da un tecnico, il parlamentare denuncia il degrado del calcestruzzo e la scarsa attenzione di Salt alla cura del manufatto.



Il lavoro della procura va avanti. Successive indagini permettono di accertare ritardi e carenze nei lavori di manutenzione. Nel fascicolo dell’inchiesta vengono iscritti i nomi di quattro persone, vertici e tecnici di Salt, la Società autostradale ligure toscana che ha in carico la gestione della Bretella. Si tratta di Fabrizio Larini, presidente del consiglio di amministrazione; Claudio Vezzosi, amministratore delegato; Daniele Buselli, incaricato della manutenzione a partire dal marzo 2015; Alberto Binasco, delegato alla sicurezza stradale dal maggio 2015. Vengono indagati per «omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina». Secondo gli inquirenti i quattro, a vario titolo, non hanno effettuato le verifiche di sicurezza per gli eventi sismici (obbligo previsto dalle normative del 2003) e sono venuti meno alla valutazione di sicurezza prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture del 2008. Nello specifico, agli indagati viene contestato il mancato espletamento dal 2013 in poi dei lavori di manutenzione sulle fondazioni, i fusti delle pile, i pulvini e l’intradosso degli impalcati del viadotto. Il sostituto procuratore esercita l’azione penale ma trattandosi di un reato minore si salta il passaggio davanti al gup e con la citazione diretta si va subito a processo. Gli imputati finiscono di fronte al giudice monocratico Michela Boi. Gli avvocati della difesa chiedono l’oblazione, un rito alternativo al giudizio penale che permette l’estinzione del reato mediante il pagamento di una somma di denaro. I giuristi la definisco una depenalizzazione negoziata. Ma il pm si oppone, così il giudice Boi nomina un perito che per conto del tribunale dovrà stabilire se i successivi lavori di Salt hanno risolto i problemi di “caduta” dei calcestruzzi. Si tornerà in aula a giugno.Intanto la società parla attraverso una nota: «In merito all’inchiesta della procura – si legge – avviata nel 2017 circa lo stato di manutenzione di talune parti del viadotto Montramito che presentavano fenomeni di ammaloramento superficiale, senza in alcun modo alterare la sicurezza e la staticità dell’infrastruttura, Salt precisa di aver completato nell’estate 2019 gli interventi di sistemazione superficiale dei calcestruzzi su tutte le 87 campate che costituiscono il viadotto, eliminando ogni eventuale forma di distacco di materiale. L’iter processuale, tuttavia, non si è ancora concluso essendo in corso la disamina, da parte di un perito incaricato dal tribunale, della documentazione tecnica depositata dalla Salt lo scorso mese di ottobre relativamente a tutti gli interventi effettuati». —