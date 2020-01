Asmana avvia la caccia per sette profili

FIRENZE. Grafico, copywriter, cuoco, manutentore, cameriere, barman/barlady, animatore. Li cerca il paradiso del wellness alle porte di Prato, il centro Asmana di Campi Bisenzio dove l'anno nuovo s’inaugura con una selezione aperta per sette figure.

Nel dettaglio, il grafico dovrà occuparsi di realizzare materiale grafico in linea con l’immagine aziendale mentre il copywriter deve avere dimestichezza con un tipo di scrittura Seo friendly, gestione blog, scrittura testi per social, newsletter, testi per brochure e supporto all'ufficio stampa.

Per le altre figure ricercate occorrono flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend e festivi, attitudine al contatto con il pubblico, un’esperienza pregressa intesa però come requisito preferenziale. Per candidarsi è possibile attraverso il sito www.asmana.it, cliccando sulla sezione “lavora con noi”.