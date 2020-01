La guerra dei sindaci, Termine accusa Ferrari: «Mi ha fatto perdere due lavori». Il caso finisce in Parlamento

Il primo cittadino di Monterotondo: «Il licenziamento a Piombino è stato formalizzato in modo da non farmi recuperare il posto a Gavorrano». FdI insiste: "Non confermato per troppe assenze". La sinistra: "Azione punitiva". Presentate due interrogazioni da parlamentari Pd

PIOMBINO. Per lui, di fatto, è come aver perso due lavori in un colpo solo. Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo al suo secondo mandato, è disoccupato. Il suo omologo di Piombino Francesco Ferrari non solo lo ha licenziato, facendogli perdere il posto che aveva ottenuto vincendo un concorso; ma lo ha licenziato in tronco, senza preavviso, facendogli perdere la possibilità di tornare nell’ente di provenienza, cioè il Comune di Gavorrano. «C’è una norma che mi avrebbe permesso per 6 mesi di mantenere il precedente posto di lavoro (a Gavorrano)– spiega Termine – ma questa possibilità mi è stata preclusa per il tipo di licenziamento. Per i tempi con cui il licenziamento è stato perfezionato».



Ferrari e i ferraristi non vogliono parlare di licenziamento, preferiscono la «non conferma» del contratto dovuta al mancato superamento del periodo di prova «viste le numerosissime assenze dal posto di lavoro». Secondo loro, Termine «tornerà a lavorare nel Comune che aveva lasciato per trasferirsi a Piombino». Possibilità che invece Termine esclude.

Ricapitoliamo. Un anno fa Termine, dipendente comunale a Gavorrano, vince un concorso pubblico e si trasferisce a Piombino. Gli fanno ripetere il periodo di prova, anche se lo aveva già fatto a Gavorrano. Lui nel frattempo usa i permessi per fare il sindaco a Monterotondo e non solo: è anche presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl Toscana Sud est, presidente della Società della salute delle Colline Metallifere e membro della giunta esecutiva dell’Unione montana dei comuni delle Colline Metallifere. Tutti incarichi, questi, che copre a titolo gratuito. Ha solo l’indennità di carica come sindaco (450 euro) e lo stipendio come dipendente del Comune di Piombino.

A ottobre viene eletto segretario provinciale del Pd. Dopodiché viene convocato dal segretario generale e dall’assessore al Lavoro Sabrina Nigro: gli dicono che deve andarsene. E il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, gli recapitano una Pec. Poche righe: «Siamo spiacenti di notificarle la volontà dell’amministrazione comunale di recedere dal rapporto di lavoro instaurato con il contratto sottoscritto in data 31/12/2018 per mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell’art. 20 comma 6 del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) Funzioni locali in data 21/5/2018, per le motivazioni di cui alla nota allegata. Il recesso ha effetto dalla comunicazione della presente».