Qualità della vita: in Toscana è in testa Firenze. Exploit di Prato, ultima Grosseto

FIFENZE. Toscana fuori dalla top ten della classifica annuale della "Qualità della vita" del Sole 24 Ore: la sua città meglio classificata è Firenze, che si piazza al 15° posto guadagnando sette posizioni rispetto all'anno scorso. Il capoluogo regionale è al sesto posto nazionale nelle categorie Ambiente e servizi, Affari e lavoro, e Cultura e tempo libero, ma penultima (106ª su 107) per Giustizia e sicurezza: solo Milano, che pure è in testa alla graduatoria globale, fa peggio in tale categoria.

Firenze è una delle quattro province toscane a vantare un posizionamento migliore rispetto al 2018, insieme a Prato (27° posto, +28) che fa registrare l'incremento più grande, Pisa (41°, +13), e Pistoia (59°, +6). Peggiorano la posizione nel 2019, invece, le altre sei province: Siena (35° posto, -9); Arezzo (42°, -7), Livorno (47°, -10), Lucca (54°, -11); Massa-Carrara (71°, -4), Grosseto (79°, -13).

La Toscana ha quindi come posizione media occupata dalle proprie province il 47° posto ed la regione nel Centro Italia meglio classificata dopo le Marche (38°).