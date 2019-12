Mugello, torna la paura: nuova scossa e la gente corre in strada

Una scossa di magnituto 3 nel pomeriggio e il Mugello ripiomba nella paura: in molti stanotte per precauzione dormiranno in macchina o nei centri per gli sfollati

Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata a 5 km da Barberino del Mugello dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è avvenuto alle 17:55 di sabato 14 dicembre a una profondità di 8 chilometri. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Scarperia e San Piero e borgo San Lorenzo. La scossa di 3.0 è stata avvertita distintamente dagli abitanti del Mugello e in tanti, già provati dalla settimana appena trascorsa durante la quale la terra non ha mai smesso di tremare, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. Al momento non ci sono notizie di danni.

In molti si apprestano a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all'autodromo del Mugello per timore di nuove scosse. La notte tra venerdì e sabato erano state 104 le persone accolte nei centri di ospitalità.