La Toscana in cambio di Conte: il patto “indicibile” a casa Verdini

FIRENZE. Neanche il tempo di arrivare in edicola che lo staff di Italia Viva era già lì a berciare: «Tutto falso, nessun incontro fra i due Matteo». Renzi e Salvini a sorseggiare Chianti da Denis Verdini, il gran cerimoniere di tutti i patti più segreti e decisivi degli ultimi venti anni? Ma quando mai. «Non ho mai incontrato Renzi nemmeno per 12 secondi», spara, un tantino iperbolico, il Capitano. «Surreale» come chi crede che Forza Italia, a un passo dall’implosione, starebbe per confluire nella sua «Lega Italia». «Fake news», si sgola pure il senatore di Scandicci.

Insomma, premessa: questo non è un retroscena, ma un retro-osceno. Perché riporta dettagli di un faccia a faccia che non sarebbe mai esistito, tenuto solo per ipotesi poche settimane fa nella villa di Verdini a Pian dei Giullari, sulle colline di Firenze, e raccontato da La Stampa e i quotidiani del gruppo Gnn tra cui Il Tirreno. Ovvio, avvenuto per interposta Francesca, figlia dell’ex braccio destro del Cav oltre che fautore del patto del Nazareno e - incidentalmente - fidanzata di Salvini. Eppure ieri per tutta la giornata l’incontro segreto s’è riempito di dettagli, è rimbalzato da Palazzo Madama a Montecitorio, quasi come una storia distopica sulle sorti del governo e della Toscana, troppo surreale per non essere almeno verosimile. «I protagonisti continueranno a smentirla, ma è la verità, l’incontro c’è stato», dicono tre fonti parlamentari vicine a Verdini al Tirreno. «Una fantasia», la liquida un amico storico del re Denis.

Fatto sta che la trama sarebbe davvero da urlo. Perché per siglare il patto dei Giullari, Renzi avrebbe chiesto all’arci-nemico leghista l’appoggio su una legge elettorale che gli garantisca di tornare in Parlamento (con uno sbarramento basso) e una desistenza in Toscana. Anzi, un disarmo leghista: un candidato debole che non impensierisca Eugenio Giani, il quale sarebbe salvato in bozze in attesa di passere all’uopo fra gli italovivaisti regalando così all’eterno scout “pieni poteri” sulla sua regione-fortino (Giani, interrogato, manco a dirlo, smentisce). In cambio? Facile: Renzi staccherebbe la spina a Conte dopo il rientro dalle vacanze di Natale o in tempo utile per andare al voto in primavera.

Insomma, il Paese come contropartita per la sopravvivenza dell’ex premier un tantino impicciato con le inchieste val bene uno scalpo in meno alle zecche rosse. Ma, appunto, tutto questo non è mai esistito. Poi, ieri sera, le agenzie titolavano: «Renzi agita la minaccia delle urne», «Governo, Salvini: "State pronti, non durano"». Così fra i leghisti è scattato il panico e qualcuno s’è ricordato che l’arci-nemico di Renzi è lo stesso che pochi giorni fa è venuto a Firenze a salutare l’amico console d’Israele. Chi? Marco Carrai. —