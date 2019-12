Livorno: Aboca entra in Pharma Valley, il polo logistico occuperà 150 addetti

Nascerà all’interporto di Guasticce (Livorno) il terzo polo logistico d’Italia per l’industria farmaceutica, in un capannone di 125.000 metri quadrati a disposizione delle imprese che si sono unite nella rete Toscana Pharma Valley. L’obiettivo è di partire con i lavori a fine gennaio 2020 per essere pronti in un paio d’anni. A regime la nuova piattaforma logistico-digitale darà lavoro a 150 addetti. Da qui partiranno i farmaci destinati a tutta l’Italia e all’estero prodotti dalle aziende toscane. Ieri, in una conferenza stampa, è stato annunciato l’ingresso di Aboca in Toscana Pharma Valley.



Aboca, azienda leader nel settore della cura della salute con prodotti 100% naturali, si aggiunge alle quattro imprese (Molteni, Eli Lilly, Kedrion e Gsk Vaccini) che già fanno parte della rete. Anche Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella ha inviato una lettera di manifestazione di interesse per la partecipazione alla rete, e ulteriori contatti sono in corso con realtà presenti sia in Toscana che in regioni limitrofe. Nei prossimi giorni Toscana Pharma Valley cercherà di chiudere le trattative con un partner che dovrà garantire la gestione del servizio di movimentazione delle merci e di digitalizzazione e tracciamento dei percorsi di ogni singolo pacco.



Quello di Guasticce diventerà il terzo polo logistico della farmaceutica in Italia, dopo quelli di Milano e Roma. Una scelta che rispecchia anche il peso regionale nel settore, visto che la Toscana è ormai la terza produttrice di farmaci dopo Lombardia e Lazio. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Regione, Enrico Rossi, l'ad di Aboca, Massimo Mercati, e il presidente di Toscana Pharma Valley, Giuseppe Seghi Recli. «L'organizzazione della logistica - ha detto il governatore - è fondamentale per alzare la produttività, risparmiare sui costi e quindi dare maggiore competitività alle nostre imprese».«C'è una vocazione importante della Toscana - ha aggiunto Rossi - dal punto di vista logistico, non solo sull'asse della A1 con Bologna, Firenze, Milano e Roma, ma anche verso la costa, tenuto conto che ci sono l'aeroporto di Pisa e il porto di Livorno, e dietro il porto di Livorno importanti aree che possono avere una destinazione logistica. Sono cose che ho sentito dire per la prima volta quando venne a Pisa l'allora presidente Ciampi, che indicò in questo triangolo fra lo Scolmatore, le aree pianeggianti intorno a Pisa e Livorno, e le infrastrutture del porto e dell'aeroporto, potenzialità straordinarie per attrarre investimenti». Rossi ha poi ricordato gli altri investimenti in corso nel porto di Livorno con la nuova Darsena Europa, e sull'aeroporto di Pisa, confermati dalla società Toscana Aeroporti. «Le prospettive sono buone. Sarebbero ancora migliori se avessimo certezza sui tempi della realizzazione del corridoio Tirrenico da parte del governo».