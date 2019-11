Quella panchina rossa è una notizia falsa (purtroppo)

Esistono panchine rosse in tutta Italia: ci ricordano una battaglia che viene persa ogni giorno, quella contro la violenza di genere. Non sono armi vincenti; sono solo dei simboli. Ma i simboli servono: vale per le bandiere, gli inni, i trofei e le divise.

A Serravalle Pistoiese è stata proposta una panchina rossa nel verde pubblico per ricordare le donne uccise (e che prima di morire non sono protette né ascoltate). E il sindaco ha detto no. Pensate: ha detto che vuole «l’uniformità di colore nell’arredo urbano». Insomma non gli piace che la panchina si noti. Al colore preferisce il grigiore.

Senta, sindaco: con un fotomontaggio oggi la panchina rossa a Serravalle la mettiamo noi del Tirreno. Proprio davanti alla Rocca. Ci costringe a dare una notizia falsa, sindaco. Ma guardi che bella scena. Magari la vede sul giornale e ci ripensa.