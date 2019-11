Scontro frontale: 2 morti e 5 feriti ad Arezzo

AREZZO. Lo scontro frontale. E mortale. A metà pomeriggio, fra le 17 e le 17,30. Quattro auto coinvolte, due che si sono schiantate l’una contro l’altra. I due passeggeri di una delle auto morti sul colpo. I cinque dell’altra auto (un uomo e quattro donne), invece, feriti. Due in modo grave.

L’incidente avviene in località Ceciliano, sulla strada regionale 71, all'altezza dell'abitato di Sitorni nel comune di Arezzo. La dinamica è ancora da chiarire in modo definitivo. Dai primi rilievi, comunque, sarebbe stata una station wagon a invadere la corsia opposta al proprio senso di marcia. Sulla station wagon viaggiano cinque persone, di nazionalità dominicana, ma residenti ad Arezzo. Il motivo per cui il veicolo avrebbe lasciato la propria corsia non è chiaro.

Vista la posizione delle auto lo schianto sarebbe stato frontale come avrebbero appurato anche i vigili urbani che si sono occupati dei rilievi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due auto in modo lieve. Sembra anche che i conducenti abbiano tentato di evitare l’impatto senza riuscirci. Così il bilancio è stato drammatico: due morti, appunto, una donna di 66 anni e un uomo di 70 anni, entrambi residenti ad Arezzo.

Oltre alle ambulanze e ai sanitari del 118 è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero Pegaso che ha trasportato due persone, in gravi condizioni, alle Scotte di Siena. I passeggeri della station wagon sono stati trasferiti in codice rosso. Gli altri tre sono stati ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo. Per ore il traffico da e per Arezzo (sulla strada regionale) è stato deviato su vie alternative. —