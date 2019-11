Proclami razzisti e inni del ventennio. Il background del prof che minaccia sui social gli studenti-sardine

Aveva avvertito gli allievi: "Idioti, vi boccio se vi vedo in piazza". Poi in serata con una mail ai giornali, si è pentito e ha chiesto scusa. Su Facebook scriveva: "Mi piace la retorica fascistoide di Salvini, Meloni e pure Casapound"

PONTREMOLI. Insulti e minacce ai suoi studenti intenzionati ad andare in piazza con le “sardine”, con avviso di ritorsioni sicure in classe. E poi la sfida da vero macho nel bel mezzo della bufera suscitata dalle sue parole: «Venite pure a trovarmi a Torrano di Pontremoli. Ho due motoseghe, tre marazzi (espressione dialettale per indicare i falcetti), un cane, una falce, due accette: credo bastino per darvele sulle vostre teste vuote». Torrano di Pontremoli è un piccolo borgo della Lunigiana. In questo paesino di poche anime il professor Giancarlo Talamini Bisi ha il suo buon retiro e qui attende con virile ardimento gli studenti della scuola di Piacenza in cui insegna italiano e latino e che oggi saranno a Fiorenzuola dove si uniranno alle “sardine” per manifestare contro l’annunciato comizio di Matteo Salvini.

In serata il prof ha inviato ad alcuni giornali una mail di pentimento e pubbliche scuse: «Mi scuso con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti che non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi mi ha conosciuto - conclude - sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere».

Simpatie di destra esibite, razzismo provocatoriamente rivendicato, il professor Talamini Bisi si è guadagnato ieri il suo momento di notorietà minacciando su Fb, con toni che non ammettono repliche, di punire i propri studenti che, come annunciato sempre via social, oggi alle 18, un’ora prima del comizio di Matteo Salvini, scenderanno in piazza a Fiorenzuola. Il suo lungo post, rimosso da Facebook a seguito delle numerose proteste, era una dichiarazione di guerra ai suoi allievi: «Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata».

Un estremismo verbale che, almeno sui social, è il pane quotidiano del professor Talamini Bisi. Nel suo sito personale (oscurato a tempo di record dopo le polemiche del post contro gli studenti) va pure oltre. Con la sua personale apologia del razzismo. «Si, sono razzista. E me ne vanto. Sono razzista perché amo l’Italia - scrive il prof in un riquadro con il tricolore sullo sfondo - Sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il mio Paese, le mie tradizioni, la mia cultura, la mia fede, le mie consuetudini». Questo il suo manifesto pubblicato un paio di mesi fa sul suo blog.

Insegnante di italiano, storia e latino in un liceo, 54 anni, autore di libri che spaziano dal futuro dell’Europa allo sport, Talamini Bisi non fa mistero dei suoi orientamenti politici. Nella pagina Facebook la sua foto campeggia sullo slogan salviniano per la campagna delle regionali, “Liberiamo l’Emilia Romagna”. Nel vortice dei commenti al suo post anti-sardine spiega molto chiaramente: «A me la retorica fascistoide di Salvini, Meloni e pure Casapound piacciono (sic)», rivendicando le proprie idee «com’è giusto che sia in democrazia». E del resto nella sezione video del suo blog non manca una raccolta di canzoni fasciste, da Giovinezza all’Inno del Balilla.

Le minacce agli studenti rimbalzate dall’Emilia alla Lunigiana hanno scatenato una valanga di reazioni in tutta Italia. Contro il prof si è scagliato anche il gruppo consiliare di minoranza Pd di Pontremoli che in un comunicato così commenta: « In tempi di disimpegno, qualunque forma di partecipazione alla vita pubblica che rispetti i canoni della democrazia e della non violenza andrebbe favorita e supportata da tutti, a prescindere dalla parte politica coinvolta. E questo sforzo dovrebbe partire da chi, come i docenti, ha la responsabilità di formare i cittadini di domani. Quali valori può trasmettere ai suoi studenti un professore che minaccia chi non la pensa come lui? ».

LE REAZIONI: IL MINISTERO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE

Il mondo della scuola, e non solo, contro il prof razzista che potrebbe essere sospeso già dalla prossima settimana dall’istituto piacentino in cui insegna da alcuni anni. Il post non è passato inosservato al ministero dell'Istruzione. «A tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del Miur per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione», ha scritto il ministro Lorenzo Fioramonti ricordando il dovere di «educare al rispetto dei principi della Costituzione». «In molti mi hanno segnalato il gravissimo comportamento di Giancarlo Talamini Bisi. Un insegnante che offende e promette di penalizzare gli studenti solo perché vorrebbero partecipare alle manifestazioni delle “sardine”, usando turpiloquio e minacce non troppo velate. Non è un comportamento tollerabile. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola», scrive su fb la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani del partito democratico.

E la sottosegretaria al Miur Lucia Azzolina (M5S) rincara la dose: «Ci segnalano il caso di questo insegnante che ha minacciato i suoi alunni di bocciatura in caso di partecipazione alle proteste delle “sardine”. Se fosse confermato sarebbe gravissimo. Intanto domando a Salvini: non era lui che diceva che i docenti non devono fare "politica" in classe? Cosa dice, oggi, davanti a questo caso?». E il leader della Lega non si è fatto attendere. «I professori facciano i professori, gli studenti facciano gli studenti e vadano dove vogliono», ha detto a Perugia ripondendo ai giornalisti che gli chiedevano appunto un commewnto sul prof di Piacenza. Va all’attacco su Facebook anche Polemico anche Matteo Renzi: Un professore di italiano e latino, sostenitore di Salvini, scrive che chi va in piazza con le sardine non prenderà più 6 con lui, neppure col binocolo. Chi scrive certe cose ai suoi studenti può definirsi un educatore? Per me naturalmente no».

Pure il sottosegretario all'Istruzione Peppe De Cristofaro, annuncia che si rivolgerà all'Ufficio scolastico regionale, «sono certo - dice - che verranno presi al più presto tutti i necessari provvedimenti per tutelare l'istituzione scolastica pubblica». Scendono in campo anche gli studenti dell'Unione degli studenti (Uds). «I professori leghisti minacciano di bocciatura gli studenti che vogliono manifestare con i discorsi di odio della destra. E' un comportamento inaccettabile contro cui ci batteremo fermamente». Contro il prof sono schierati anche i sindacati e la candidata del centrodestra alle Regionali in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni: «Condanno le sue parole: sono inaccettabili, ancor più se scritte o pronunciate da un docente». La Borgonzoni chiarisce anche «il professore Giancarlo Talamini Bisi non è un iscritto alla Lega».