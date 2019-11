Chianti contro Chianti, è la guerra del vino: a caccia di mercati con il “Gran Selezione”

FIRENZE. Si chiama “Gran Selezione” e indica la vetta della piramide di qualità del Chianti. Un marchio che dovrebbe consentire al vino italiano più famoso nel mondo di affermarsi ancora di più sui mercati internazionali. L’aveva creato il Consorzio Chianti Classico, l’èlite e il cuore del territorio, l’ha copiato pari pari ora il Consorzio Chianti, la “base allargata”. Legittimo, per carità. Ma altrettanto legittimo è il dubbio: come se la caveranno i consumatori, cinesi e americani per esempio, alle prese con etichette che accomunano più che distinguere? Sta tutta qui la guerra “Chianti contro Chianti” scatenata nei giorni scorsi dalla decisione del Consorzio docg.



La Gran Selezione mette infatti le due denominazioni del Chianti, l’una contro l’altra. La super Riserva lanciata 5 anni fa dal Consorzio Chianti Classico, per dar vita al vino più prestigioso ed esclusivo per ogni azienda (ameno 13 gradi e 30 mesi di invecchiamento), oggi viene ammessa econ le stesse regole anche dal Consorzio Chianti, il più vasto della Toscana. La proposta di modifica al disciplinare, lecita, è infatti stata accettata dall’assemblea dei soci e ora dovrà seguire l’iter di prassi: Regione Toscana, Ministero dell’Agricoltura e Commissione Europea. Un percorso che durerà due anni.

Lo stand del Consorzio Chianti al Vinitaly

La scelta ha mandato su tutte le furie i membri del Consorzio Classico capitanati dal mite Giovanni Manetti dell’azienda Fontodi. La prima reazione è stata di «incredulità e contrarietà», seguita dall’annuncio di un’opposizione in tutte le sedi istituzionali».«Auspichiamo comunque un dialogo – ammette ora Manetti - anche se dalle premesse non sembra ci siano grandi possibilità di confronto e di intesa. Ne parleremo con i soci e nel cda. Il Consorzio Classico ha infatti una linea strategica di tutela e valorizzazione della denominazione, definita e condivisa, che continueremo a perseguire in maniera unitaria». E non è la prima volta che si avanza un’ipotesi di Gran Selezione nel Chianti. Era già stata fatta qualche anno fa, all’interno dello stesso Consorzio dai produttori delle sottozone, come il Rufina. E fu bocciata. Cos’è cambiato da allora? «Non possiamo conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato il Consorzio Vino Chianti a votare questa scelta - continua - Il pericolo maggiore di questa mossa del Chianti è proprio quello infatti di aumentare e alimentare la confusione fra le due denominazioni sul mercato. Per questo tutelare il consumatore e proteggere i produttori da elementi che generano confusione è per noi irrinunciabile».Di tutt’altro avviso Giovanni Busi, presidente del Consorzio Chianti. «L’introduzione della Gran Selezione - aveva detto nei giorni scorsi - è un modo per alzare l'asticella della qualità, fare chiarezza sul mercato. Il Consiglio si è espresso con quasi la totalità dei voti. L’obiettivo è innalzare la qualità. Abbiamo aumentato la gradazione e introdotto questa grande novità per aumentare la competitività dei nostri prodotti su mercati strategici».Il Chianti Classico, rappresentato dal Gallo Nero, è una nicchia produttiva che associa circa 400 aziende per un produzione che non arriva ai 40 milioni di bottiglie all’anno. «Abbiamo subito un attacco frontale – conclude Giovanni Manetti - che rischia di mettere a repentaglio il percorso di collaborazione da tempo avviato dal comparto viticolo toscano, fortemente sostenuto e incentivato anche dalla Regione». Un plagio inaccettabile.Il Chianti, dal canto suo, raggruppa all’interno tantissime sottozone e conta oltre 2000 associati per circa 100 milioni di bottiglie. Da poco lo stesso Consorzio aveva annunciato l’aumento del tenore zuccherino dei propri vini, con la volontà di allinearsi ai gusti dei mercati esteri (soprattutto cinesi e americani). Ora si decide che il Chianti Gran Selezione avrà una gradazione alcolica minima più elevata (13 gradi), un invecchiamento di almeno 30 mesi, che sarà vietato il fiasco. Con il nuovo disciplinare nasce anche la menzione geografica aggiuntiva o più comunemente chiamata “sottozona” Chianti Terre di Vinci (chissà, forse un omaggio al 500° anniversario di Leonardo, formidabile macchina di promozione) relativa ai territori dove già si produce, compresi nel Comune di Vinci e Capraia e Limite - al di fuori della sottozona già ricompresa nel Chianti Montalbano - e nei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio. Il Chianti sfuso dovrà ottenere la certificazione di idoneità, prima di uscire dalle cantine.