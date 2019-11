La neonata è morta dopo l'abbandono, la testimone: "Ho visto la borsa già lunedì"

CAMPI BISENZIO. Quel corpicino rinchiuso in una borsa era davanti alla farmacia già da lunedì, ovvero il giorno prima del tragico ritrovamento. È quanto emerge da una testimonianza rilasciata alla Procura di Firenze, che sta indagando sul caso della neonata trovata morta a Campi Bisenzio.

La testimone ha riferito di avere visto quella sacca nera già il lunedì, ma di non averla aperta: pensava che all'interno ci fossero semplicemente dei farmaci scaduti, visto che la borsa era proprio accanto ad un raccoglitore di medicinali.

La piccola è stata trovata morta martedì alle 11,30. È stata la direttrice della farmacia Farmapiana a dare l’allarme. La telefonata ai carabinieri raccontava di un pacco sospetto, un allarme bomba. Quando sono arrivati la tragica scoperta: all'interno una neonata, forse partorita in casa al termine della gravidanza. Non da poche ore ma da giorni, c’è ancora il cordone attaccato, tagliato e annodato senza cura. Carnagione chiara, forse caucasica, non è escluso possa essere cinese: la zona è una delle Chinatown satelliti di quella pratese. Ma neppure che possa essere un diamante non voluto concepito in una delle tante vie del Campo della Piana.

Secondo il medico legale, sul corpo non ci sono lesioni evidenti; potrebbe essere morta per ipotermia e asfissia, soffocata dalla coperta e dalla borse che doveva proteggerla e salvarla anche se chiunque l’ha abbandonata «sperava potesse sopravvivere», dicono dalla procura.

PARTORITA VIVA

La neonata è stata partorita viva: è quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia, in base al quale è stato accertato che la piccola prima del decesso aveva respirato aria. Per conoscere le cause della morte occorrerà attendere l'esito delle analisi sui campioni prelevati. L'esame autoptico, iniziato in tarda mattinata e terminato nel pomeriggio, è stato eseguito da un medico legale e da un anatomopatologo esperto in neonati.