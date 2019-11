Caso Forteto, parla la grande accusatrice: «Fiesoli va in carcere, ma quel sistema perverso non è stato smantellato»

Rodolfo Fiesoli, l’uomo che Dorina Scozzari accusava da oltre vent’anni anni, si è costituito nella notte di mercoledì ai carabinieri di Padova.



Dopo che la Cassazione ha confermato la condanna di appello bis, “il profeta” della comunità per minori del Forteto, di Vicchio del Mugello in provincia di Firenze, dovrà scontare 14 anni e 10 mesi di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale, anche su minori. Definitiva anche la condanna a 6 anni e 4 mesi per Daniela Tardani, una delle madri affidatarie.



Dorina ha vinto la sua battaglia: piange, ma non di gioia. Singhiozza al telefono mentre ricorda quel giorno del 1997, quando gli portarono via anche il secondo figlio, il più piccolo, che lei stava ancora allattando.«Per anni ho dormito con il suo pigiama sotto il cuscino per sentire almeno il suo odore. Nessuno mi potrà restituire gli anni che ho perso come mamma. Ora provo a ricostruire tutto quello che mi è mancato. Ma ancora oggi, dopo tanti anni di lontananza, i miei figli fanno fatica a chiamarmi mamma».