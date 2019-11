La palestra per allenarsi a battere il cancro: a Livorno una struttura di eccellenza

LIVORNO. «La battaglia contro il cancro non è come tirare i dadi. Oggi abbiamo molti strumenti a disposizione per guarire completamente o per cronicizzare la malattia, regalando un’aspettativa di vita pressoché uguale a quella di una persona sana». Il dottor Enrico Capochiani combatte questa battaglia con i suoi colleghi e al personale infermieristico - «splendido, persone dedite a un lavoro difficile ma con una competenza e umanità rare a trovarsi» - dell’Asl Toscana Nord Ovest: Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca e Versilia. A Livorno è stato creato un centro di eccellenza (diretto proprio da Capochiani) per le patologie oncoematologiche: leucemie, mielomi e linfomi. E dalla ricerca, dal continuo studio delle caratteristiche del cancro passa il futuro di questa lotta per la vita. Perché questi tumori messi assieme hanno la stessa incidenza di altri più noti, come il cancro alla mammella o al polmone.



Dottor Capochiani come procede la lotta contro il cancro?



«In ematologia, se prendiamo la casistica nell’ultimo anno nel nostro territorio, abbiamo avuto 800 nuove diagnosi di patologie oncoematologiche, un dato consistente e in aumento, di cui capire il perché. Faccio un esempio: i linfomi sono in aumento così come i tumori al polmone causati dal fumo delle sigarette a partire dagli anni ’50. Ecco a noi manca di capire quale sia la “sigaretta” nel caso dei linfomi. A livello generale sappiamo però che se la popolazione invecchia, i numeri aumentano: certe patologie oncoematologiche sopra i 70-75 anni registrano anche 35-40 casi ogni 100.000 abitanti. Per fortuna il 50% delle persone guarisce e del restante 50% un buon 25% riesce a cronicizzare la malattia senza dover sconquassare la propria vita, magari prendendo soltanto due pasticche al mattino».«La ricerca. Quando ho iniziato vedevi un paziente e potevi già scriverne la cronistoria, che purtroppo avrebbe avuto un esito infausto. Oggi invece è normale che con una leucemia mieloide cronica si viva tranquillamente. E grazie ai passi avanti nella ricerca abbiamo dovuto anche reimparare a parlare coi pazienti, spiegando loro l’importanza di trattamenti spesso curativi».«Con semplicità e precisione. Presentando le cose che sappiamo, i problemi che dovremo affrontare “insieme” e gli obiettivi che vogliamo ottenere e come riuscirci. Per esempio dicendo al paziente che se ha una di queste patologie, non deve avere paura a fare un mutuo, perché molto probabilmente la sua vita andrà avanti. È fondamentale “solidificare” la sua mente, perché un paziente meno convinto è un paziente che parte indietro. Qui in ematologia siamo spesso di precursori, sperimentiamo quello che poi viene riprodotto anche in altri ambiti».«Oggi il nostro quotidiano è fatto di farmaci biologici e personalizzabili, assumibili per bocca o al massimo sottocute. Tutte le nuove terapie – come la terapia immunologica e i farmaci “target” - vengono dall’ematologia, che di fatto è una grande palestra. Al giorno d’oggi la lotta contro il cancro non è un tirare i dadi. Per molte patologie ci sono cure risolutive: noi dobbiamo fornire al paziente le “armi” per partire quantomeno alla pari in questa battaglia».«Sappiamo che l’esposizione agli idrocarburi non aiuta, così come quella ai prodotti chimici e petrolchimici, perché il sistema immunitario si può indebolire in partenza; però sappiamo anche che non tutti sviluppano il tumore allo stesso modo, perché magari viene colpito il lavoratore che è a contatto ogni giorno con gli idrocarbuti ma anche chi lavora in banca. C’è, inoltre, la questione dello sviluppo di oncogeni attivati viralmente: sappiamo ad esempio che il Linfoma di Hodgkin ha una forte causa virologica perché associato al virus della mononucleosi infettiva».«L’esempio più noto sono le Car-T: cellule sane prese dal paziente e “riprogrammate” per diventare dei super anticorpi contro la leucemia, che quando rientrano nel corpo originale sono in grado di uccidere selettivamente le cellule tumorali. La Toscana ha già individuato i centri per la sperimentazione: quelli universitari di Firenze, Pisa, Siena e l’ospedale pediatrico Meyer. Serve però tempo tecnico, anche per formare i medici sul nuovo procedimento. Ma nel futuro c’è anche individuare le caratteristiche di ogni singola neoplasia, standardizzando il trattamento così da ridurre i costi di una terapia ad oggi costosissima. In questo futuro ci vogliamo ritagliare un ruolo da protagonisti. La mia generazione lascerà ai nuovi medici molte più risorse di quelle che abbiamo trovato noi, perché in un prossimo futuro la quasi totalità delle patologie oncoematologiche avrà una terapia risolutiva. E se ci riusciamo in ematologia, dove spesso siamo avanti rispetto al resto della ricerca medica, potremo offrire di conseguenza più opportunità anche a chi oggi purtroppo ne ha ancora poche».